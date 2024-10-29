Пентагон прокомментировал тренировку ядерных сил РФ

США не будут повышать боеготовность своих войск из-за ядерных учений России, поскольку тренировка рассматривается Пентагоном как плановое учение. О этом 29 октября сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, «неожиданности тут нет», поскольку «речь идет о заранее запланированном учении».

«Мы не видим ничего, касающегося российских стратегических сил и их расстановки, что заставило бы нас менять собственную расстановку сил», — заявил официальный представитель Минобороны США.