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Политика Пентагон прокомментировал тренировку ядерных сил РФ

Пентагон прокомментировал тренировку ядерных сил РФ

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США не будут повышать боеготовность своих войск из-за ядерных учений России, поскольку тренировка рассматривается Пентагоном как плановое учение. О этом 29 октября сообщил на брифинге пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер.

По его словам, «неожиданности тут нет», поскольку «речь идет о заранее запланированном учении».

«Мы не видим ничего, касающегося российских стратегических сил и их расстановки, что заставило бы нас менять собственную расстановку сил», — заявил официальный представитель Минобороны США.

Президент РФ Владимир Путин сегодня провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Он же ранее ранее заявил о внесении изменений в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания.

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Пентагон Минобороны США Учения Путин Патрик Райдер Тренировка Плановые учения
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