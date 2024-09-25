«Крайняя мера защиты». Путин — о том, когда можно уже и ядерным оружием

Кремль на исходе дня 25 сентября показал отрывок заседания постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию. Ограничились лишь вступительным словом президента Владимира Путина, но, кажется, хватило и этого.
Так, глава государства обозначил, что обсуждать будут вопрос, связанный с обновлением Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. В этом документе «официально определена и детализирована ядерная стратегия России».
«Прежде всего зафиксирован базовый принцип применения ядерного оружия, а именно использование ядерных сил — это крайняя мера защиты суверенитета страны», — напомнил Путин. Ядерная триада, добавил он, остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности России, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире.
Однако военно-политическая обстановка меняется, появляются новые угрозы для России и ее союзников, отмечает президент. Ядерную доктрину нужно адаптировать к современным реалиям, что, кстати, анонсировали уже давно. По словам Путина, специалисты Минобороны, МИД, аппарата Совбеза и других ведомств после «глубокого анализа» предложили «внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия».
Во-первых, «расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания».
«В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — сообщил Путин.
Сейчас в Основах сказано, что РФ «осуществляет ядерное сдерживание в отношении отдельных государств и военных коалиций (блоков, союзов), которые рассматривают Российскую Федерацию в качестве потенциального противника и обладают ядерным оружием и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения».
Кроме того, «четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия». По словам главы государства, Москва будет рассматривать такую возможность «уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». Речь идет о самолетах стратегической и тактической авиации, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.
Еще один пункт: РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. «В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», — добавил Путин. С Александром Лукашенко вопрос согласован.
Далее президент передал слово министру обороны Андрею Белоусову, но содержание его доклада остается тайной.
Сейчас в доктрине указывается, что условиями, определяющими возможность применения ядерного оружия Россией, являются:
поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников;
применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по РФ или ее союзникам;
воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;
агрессия против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.
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