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Власть «Крайняя мера защиты». Путин — о том, когда можно уже и ядерным оружием

«Крайняя мера защиты». Путин — о том, когда можно уже и ядерным оружием

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27 комментариев

Кремль на исходе дня 25 сентября показал отрывок заседания постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию. Ограничились лишь вступительным словом президента Владимира Путина, но, кажется, хватило и этого.

Так, глава государства обозначил, что обсуждать будут вопрос, связанный с обновлением Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. В этом документе «официально определена и детализирована ядерная стратегия России».

«Прежде всего зафиксирован базовый принцип применения ядерного оружия, а именно использование ядерных сил — это крайняя мера защиты суверенитета страны», — напомнил Путин. Ядерная триада, добавил он, остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности России, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире.

Однако военно-политическая обстановка меняется, появляются новые угрозы для России и ее союзников, отмечает президент. Ядерную доктрину нужно адаптировать к современным реалиям, что, кстати, анонсировали уже давно. По словам Путина, специалисты Минобороны, МИД, аппарата Совбеза и других ведомств после «глубокого анализа» предложили «внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия».

Во-первых, «расширена категория государств и военных союзов, в отношении которых проводится ядерное сдерживание, дополнен перечень военных угроз, для нейтрализации которых выполняются мероприятия ядерного сдерживания».

«В обновленной редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию», — сообщил Путин.

Сейчас в Основах сказано, что РФ «осуществляет ядерное сдерживание в отношении отдельных государств и военных коалиций (блоков, союзов), которые рассматривают Российскую Федерацию в качестве потенциального противника и обладают ядерным оружием и (или) другими видами оружия массового поражения либо значительным боевым потенциалом сил общего назначения».

Кроме того, «четко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия». По словам главы государства, Москва будет рассматривать такую возможность «уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы». Речь идет о самолетах стратегической и тактической авиации, беспилотниках, гиперзвуковых и других летательных аппаратах.

Еще один пункт: РФ оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Белоруссии как участника Союзного государства. «В том числе если противник, используя обычное оружие, создает критическую угрозу нашему суверенитету», — добавил Путин. С Александром Лукашенко вопрос согласован.

Далее президент передал слово министру обороны Андрею Белоусову, но содержание его доклада остается тайной.

Сейчас в доктрине указывается, что условиями, определяющими возможность применения ядерного оружия Россией, являются:

  • поступление достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников;

  • применение противником ядерного оружия или других видов оружия массового поражения по РФ или ее союзникам;

  • воздействие противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил;

  • агрессия против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.

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Комментарии
27
VKuser174198221
36 минут
С той стороны прилетит тоже и быстро.... это значит, что завтра мы можем не проснуться....и наши дети.... и внуки.... и во имя чего?
274570806
35 минут
Верните меня в пандемию ковида!
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