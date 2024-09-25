«Крайняя мера защиты». Путин — о том, когда можно уже и ядерным оружием

Кремль на исходе дня 25 сентября показал отрывок заседания постоянного совещания Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию. Ограничились лишь вступительным словом президента Владимира Путина, но, кажется, хватило и этого.

Так, глава государства обозначил, что обсуждать будут вопрос, связанный с обновлением Основ государственной политики в области ядерного сдерживания. В этом документе «официально определена и детализирована ядерная стратегия России».

«Прежде всего зафиксирован базовый принцип применения ядерного оружия, а именно использование ядерных сил — это крайняя мера защиты суверенитета страны», — напомнил Путин. Ядерная триада, добавил он, остается важнейшей гарантией обеспечения безопасности России, инструментом поддержания стратегического паритета и баланса сил в мире.

Однако военно-политическая обстановка меняется, появляются новые угрозы для России и ее союзников, отмечает президент. Ядерную доктрину нужно адаптировать к современным реалиям, что, кстати, анонсировали уже давно. По словам Путина, специалисты Минобороны, МИД, аппарата Совбеза и других ведомств после «глубокого анализа» предложили «внести ряд уточнений в части определения условий применения ядерного оружия».

