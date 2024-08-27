Лавров заявил, что власти России уточняют доктрину применения ядерного оружия

Доктрину использования ядерного оружия уточняют власти в России. Об этом 27 августа сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров на пресс-конференции с главой МИД Йемена, передает РИА Новости.



По словам глав МИД, США ассоциируют «разговоры про третью мировую войну как нечто, что может затронуть исключительно Европу». Важно понимать, отметил Лавров, что доктрина использования ядерного оружия уточняется властями России и об этом «американским деятелям очень хорошо известно».



Напомним, что 20 июня президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам и КНДР рассказал о возможном изменении ядерной доктрины. Он отметил, что этот вопрос возник в связи с понижением порога применения ядерного оружия на Западе.

