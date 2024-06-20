Путин высказался о превентивном ядерном ударе

Президент РФ Владимир Путин по итогам визита во Вьетнам и КНДР на пресс-конференции заявил, что Россия думает о возможном изменении своей ядерной доктрины. Трансляцию в четверг, 20 июня, проводила пресс-служба Кремля.



Глава государства отметил, что изменения связаны с понижением порога применения ядерного оружия на Западе. Однако России «пока» не нужна возможность нанесения превентивного ядерного удара.

Также Владимир Путин напомнил, что Россия в ответ на поставки оружия на Украину может поставить вооружения в другие страны. «Пусть Запад думает, где оно окажется потом», — сказал российский лидер.