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    «Можем что-то поправить». Картаполов рассказал, как может измениться ядерная доктрина

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    В России могут внести изменения в ядерную доктрину в случае роста вызовов и угроз, заявил 23 июня РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

    Изменения могут коснуться времени для принятия решения о применении ядерного оружия. Картаполов пояснил, что доктрина отражает реакцию на то, что происходит «вокруг нашей страны», так что возможные перемены будут зависеть от военно-политической обстановки.

    «Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение», — заявил Картаполов и добавил, что пока «рано говорить об этом».

    Ранее изменения в ядерной доктрине допустил президент России Владимир Путин. На пресс-конференции по итогам визита во Вьетнам и КНДР он заявил, что изменения связаны с понижением порога применения ядерного оружия на Западе, однако России «пока» не нужна возможность нанесения превентивного ядерного удара.

    Изменения в ядерной доктрине обсуждались и на ПМЭФ. Тогда Владимир Путин подчеркнул, что в нынешней ситуации в мире не дойдет до ядерной войны.

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