«Можем что-то поправить». Картаполов рассказал, как может измениться ядерная доктрина

В России могут внести изменения в ядерную доктрину в случае роста вызовов и угроз, заявил 23 июня РИА Новости глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.



Изменения могут коснуться времени для принятия решения о применении ядерного оружия. Картаполов пояснил, что доктрина отражает реакцию на то, что происходит «вокруг нашей страны», так что возможные перемены будут зависеть от военно-политической обстановки.

«Если мы увидим, что вызовы и угрозы увеличатся, значит, мы можем что-то поправить в ней по времени применения ядерного оружия, принятия решения на это применение», — заявил Картаполов и добавил, что пока «рано говорить об этом».