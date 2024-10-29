Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания

Президент РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания, сообщила 29 октября пресс-служба Кремля.
Глава государства подтвердил позицию РФ, что применение ядерного оружия является «крайней исключительной мерой» для обеспечения безопасности страны.
«Вместе с тем мы хорошо понимаем, что именно „ядерная триада“ продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны», — подчеркнул Путин.
Отмечается, что Путин наблюдает за ходом учений из ситуационного центра Кремля и проводит тренировку по видеосвязи.
Напомним, что Путин ранее заявил о внесении изменений в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания.
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