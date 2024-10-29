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Политика Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания

Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания

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35 комментариев

Президент РФ Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания, сообщила 29 октября пресс-служба Кремля.

Глава государства подтвердил позицию РФ, что применение ядерного оружия является «крайней исключительной мерой» для обеспечения безопасности страны.

«Вместе с тем мы хорошо понимаем, что именно „ядерная триада“ продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны», — подчеркнул Путин.

Отмечается, что Путин наблюдает за ходом учений из ситуационного центра Кремля и проводит тренировку по видеосвязи.

Напомним, что Путин ранее заявил о внесении изменений в Основы государственной политики в области ядерного сдерживания.

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Комментарии
35
AndrewBarsik
2 часа
Наверное, как обычно: приседания, ужимки, прыжки, бег на месте...
Игорь Протасов
56 минут
Кто остановит безумца?
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