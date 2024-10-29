Путин провел тренировку сил ядерного сдерживания

Глава государства подтвердил позицию РФ, что применение ядерного оружия является «крайней исключительной мерой» для обеспечения безопасности страны.

«Вместе с тем мы хорошо понимаем, что именно „ядерная триада“ продолжает оставаться надёжным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны», — подчеркнул Путин.

Отмечается, что Путин наблюдает за ходом учений из ситуационного центра Кремля и проводит тренировку по видеосвязи.