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Финляндия Оружие с Украины контрабандой попадает к финским преступникам. Полиция Финляндии бьет тревогу

Оружие с Украины контрабандой попадает к финским преступникам. Полиция Финляндии бьет тревогу

1 565
8 комментариев

Полиция Финляндии получила информацию о том, что в страну с Украины могло попасть контрабандное боевое оружие. Об этом говорится в докладе об огнестрельном оружии, опубликованном Полицейским управлением.

Первые сообщения о вывозе западного оружия, поставляемого на Украину, и поставках его в Финляндию после продажи на черном рынке начали поступать еще в октябре 2022 года.

Министерство иностранных дел Украины опровергло эту информацию, а у Полицейского управления не нашлось достаточно доказательств того, что речь идет об оружии, поставленном Киеву в рамках военной помощи.

Однако в свежем докладе говорится, что криминальная полиция располагает данными о том, что оружие с Украины все же могло попасть в руки преступников в Финляндии. Более того — связанные с этим риски будут только возрастать по мере возможного приостановления или окончания боевых действий.

В 2022 году министр обороны Украины Алексей Резников заверял, что Киев не станет источником контрабанды оружия, но все же признал необходимость более тщательного отслеживания западных вооружений. В 2023-м он подал в отставку, и отсутствие должного контроля за поставками западного оружия в СМИ называлось одной из причин его ухода с должности.

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Оружие Контрабанда Украина Финляндия полиция
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Комментарии
8
Cashmare
38 минут
да ну быть такого не может примерно никогда, это всё ложь, трындёж и провокация, ой, всё!
DEMOMON
45 минут
Скоро. Во всех странах Европы. А-га.
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