Оружие с Украины контрабандой попадает к финским преступникам. Полиция Финляндии бьет тревогу

Полиция Финляндии получила информацию о том, что в страну с Украины могло попасть контрабандное боевое оружие. Об этом говорится в докладе об огнестрельном оружии, опубликованном Полицейским управлением.

Первые сообщения о вывозе западного оружия, поставляемого на Украину, и поставках его в Финляндию после продажи на черном рынке начали поступать еще в октябре 2022 года.

Министерство иностранных дел Украины опровергло эту информацию, а у Полицейского управления не нашлось достаточно доказательств того, что речь идет об оружии, поставленном Киеву в рамках военной помощи.

Однако в свежем докладе говорится, что криминальная полиция располагает данными о том, что оружие с Украины все же могло попасть в руки преступников в Финляндии. Более того — связанные с этим риски будут только возрастать по мере возможного приостановления или окончания боевых действий.