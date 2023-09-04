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    Министр обороны Украины Резников подал заявление об уходе в отставку

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    Верховная рада получила заявление министра обороны Алексея Резникова об увольнении. Об этом сам Резников написал в соцсетях 4 сентября.

    Министр отметил, что заявление написал «во исполнение решения президента Украины». Окончательное решение должна принять Верховная рада.

    Накануне со слов президента Зеленского стало известно, что Резников должен покинуть министерский пост. Украинский лидер предложил заменить его на действующего главу Фонда госимущества Рустема Умерова.

    Резников был министром обороны с 2021 года.

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