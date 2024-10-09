Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+3°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+3°

пасмурно, без осадков

ощущается как +1

2 м/c,

вос.

 762мм 89%
Подробнее
4 Пробки
USD 96,11
EUR 105,69
Выжили в турецком автобусе
Новый зоопарк в Юнтолово?
Гуляем на улице Некрасова
Магистраль через Неву
Кладбище наступает
Терапия отчаяния по-русски
Промышленный Петербург
Рейтинги «Фонтанки»
ЖКХ Общество Кто заказывал завод на Дубровку? Комплекс по переработке отходов в Ленобласти споткнулся об арбитраж

Кто заказывал завод на Дубровку? Комплекс по переработке отходов в Ленобласти споткнулся об арбитраж

1 066
1 комментарий

«Невский экологический оператор» не смог вывести карьер «Дубровка» во Всеволожском районе Ленобласти из защитного списка водных объектов. Он собирался строить там мусороперерабатывающий завод.

Судя по картотеке суда, арбитражный суд Москвы накануне отказал НЭО в удовлетворении иска об исключении карьера «Дубровка» из государственного водного реестра. У компании есть возможность подать апелляцию.

«Фонтанка» рассказывала, что карьер «Дубровка» рассматривается как место для стройки одного из пяти мусороперерабатывающих заводов, которые НЭО намерен открыть в Петербурге и Ленобласти в рамках так называемой мусорной реформы. Руководство компании считает эту точку оптимальной с точки зрения транспортного плеча и уверено, что местным жителям комплекс бы не смог помешать. Однако жители выступили против, а в 2023 году Федеральное агентство водных ресурсов включило обводненный карьер «Дубровка» в государственный водный реестр, который исключает строительство завода.

НЭО подал иск к агентству, подчеркивая, что именно правительство Ленобласти передало компании в аренду участок в 126 га для проведения проектно-изыскательских работ под строительство. Компания получила положительное заключение государственной экологической экспертизы и обратилась в Минприроды с заявлением об изменении вида разрешенного использования участка на земли промышленности. Это заявление вернули в связи с наличием зарегистрированного водного объекта.

Пока из пяти запланированных у НЭО целиком заработал только завод «Волхонка». Еще два — «Новоселки» и КПО «Островский» в Ленобласти — регоператор надеется открыть в 2026 году.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
281614283
5 минут
Хоть одна положительная новость за день.
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Фонд развития субъектов МСП запустил новую меру поддержки для самозанятых
9 октября, 12:24
Новости компаний
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Новости компаний
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
ТОП 5
Новости компаний
Фонд развития субъектов МСП запустил новую меру поддержки для самозанятых
9 октября, 12:24
В «Образцовых кварталах» пройдёт Семейный день
8 октября, 18:00
Конкурс «Строитель года — 2024» ждет заявок от строителей
8 октября, 17:57
Начало положено: дома третьей очереди района «А101 Лаголово» в Ленобласти обрели свой фундамент
8 октября, 17:10
Садиков и школ много не бывает: «Дальпитерстрой» расширяет географию строительства
8 октября, 17:00
Подведены итоги Премии «Малый бизнес — Большие возможности»
8 октября, 16:50
МегаФон удвоил количество умных устройств
8 октября, 16:03
Обуховский завод разработал отечественную центрифугу для очистки воды
8 октября, 14:26
Гребной клуб «Причал’Ю» вошел в ТОП-10 лучших мест премии «(От)личный Петербург»
7 октября, 18:00
В Казани утвердили архитектурную концепцию нового проекта GloraX
7 октября, 17:26
Крыша над головой: в домах «А101 Всеволожск» завершили устройство кровли и монтаж окон
7 октября, 16:38
«ПСК Эксперт» Прозрачная революция: как изменились окна за века
7 октября, 16:00