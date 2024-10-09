Кто заказывал завод на Дубровку? Комплекс по переработке отходов в Ленобласти споткнулся об арбитраж

«Невский экологический оператор» не смог вывести карьер «Дубровка» во Всеволожском районе Ленобласти из защитного списка водных объектов. Он собирался строить там мусороперерабатывающий завод.



Судя по картотеке суда, арбитражный суд Москвы накануне отказал НЭО в удовлетворении иска об исключении карьера «Дубровка» из государственного водного реестра. У компании есть возможность подать апелляцию.



«Фонтанка» рассказывала, что карьер «Дубровка» рассматривается как место для стройки одного из пяти мусороперерабатывающих заводов, которые НЭО намерен открыть в Петербурге и Ленобласти в рамках так называемой мусорной реформы. Руководство компании считает эту точку оптимальной с точки зрения транспортного плеча и уверено, что местным жителям комплекс бы не смог помешать. Однако жители выступили против, а в 2023 году Федеральное агентство водных ресурсов включило обводненный карьер «Дубровка» в государственный водный реестр, который исключает строительство завода.



НЭО подал иск к агентству, подчеркивая, что именно правительство Ленобласти передало компании в аренду участок в 126 га для проведения проектно-изыскательских работ под строительство. Компания получила положительное заключение государственной экологической экспертизы и обратилась в Минприроды с заявлением об изменении вида разрешенного использования участка на земли промышленности. Это заявление вернули в связи с наличием зарегистрированного водного объекта.



Пока из пяти запланированных у НЭО целиком заработал только завод «Волхонка». Еще два — «Новоселки» и КПО «Островский» в Ленобласти — регоператор надеется открыть в 2026 году.



