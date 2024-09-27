21 день спустя. Петербургский мусор медленно, но все же переводят на компостное меню

Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

Петербургская мусорная реформа, если мерить в заводах, состоялась на 20%. В городе заработал самый бесконфликтный из пяти запланированных заводов по переработке отходов, но областные полигоны по-прежнему — наше все.



Как это устроено



Вторую очередь комплекса по переработке отходов «Волхонка» запустили еще летом, ее работу журналистам показали 27 сентября. Теперь предприятие готово к приемке не 200 тысяч тонн мусора в год, как раньше, а 600 тысяч. Про первую очередь «Фонтанка» подробно рассказывала, и здесь в плане сортировки и отделения зерен от плевел (полезных фракций от «хвостов») все примерно так же, разве что умножай на два. Несколько уровней фильтрации (вручную, «грохотами», сепараторами различных типов), разделение с помощью конвейеров, где надо — измельчение, прессовка. Продаваемое (вторичка в виде бумаги, картона, пластика различного типа, стекло, металл) заготавливают для продажи, ветошь и прочее невостребованное — для полигонов, органика едет на компостирование.



1 из 9 Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

На выходе из цеха сортировки журналистам явили масштаб (замысла или проблемы — решайте сами). Огромная куча с мусора рядом с настойчивым экскаватором — это одно утро Приморского района.



Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»







Главное, чем отличается вторая очередь от первой и чем она ее дополняет — это цех компостирования. «Фонтанка» еще до строительства завода показывала, как устроен аналогичный процесс на подмосковном КПО «Восток», который считается современным. Здесь все организовано еще более передовым образом. На компостирование отправляют 70-миллиметровый отсев — это органика и то, что к ней неизбежно «прилипло». Цех состоит из 36 тоннелей с многофункциональной вентиляционной системой на принципе обратной аэрации: в полу — система подачи воздуха, на потолке — вытяжка. Плюс орошение, подача воды, все на автоматическом управлении с возможностью менять условия внутри.



1 из 5 Источник: Александр Гальперин / «Фонтанка.ру»

Вся эта куча лежит в тоннеле 21 день, температура в нем поднимается до 65–70 градусов. А через три недели органика преобразуется в компост (как говорят в Невском экологическом операторе, в естественных условиях на это ушло бы больше трех месяцев). Выделяющиеся газы удаляют через биофильтры, которые состоят из слоя древесной щепы (впитывает в себя запахи) и «погреба» под ним, куда нагнетается весь загрязненный воздух.



После подготовки компоста его грузят на еще один участок «грохочения», который сепарирует всю эту высушенную массу на мелкую фракцию (до 3 см) и крупную. Мелкая — это техногрунт, который можно использовать, к примеру, для отсыпки полигонов. «Там всё равно остались мелкие стёклышки и какие-то такие вкрапления, но там уже нет никаких трудных пластиковых вкраплений, — говорит гендиректор НЭО Екатерина Горшкова. Для технической цели этот грунт как инертный материал может быть применён. Можно не добывать, не выкапывать новый песок, можно взять то, что мы и так использовали, и пересыпать что-то, укрепить». По ее словам, технологию хотят докрутить до того, чтобы такой грунт использовался на строительстве дорог. С июля цех принял более 6,5 тысяч тонн органики, получил под 800 тонн техногрунта, это что-то вроде первого урожая.



Более крупная фракция — преимущественно, не истлевшие кусочки пластика, пакетиков — это балласт. Сейчас он едет на полигоны Ленобласти, где и остается. Но НЭО собирается использовать и его для производства RDF-топлива (сейчас для этого на более ранних этапах отбирают фрагменты пластика покрупнее).



«Фонтанке» Екатерина Горшкова рассказала, что основное препятствие — малый спрос на такой вид топлива. «Я не считаю, что это тупиковая ситуация, — говорит гендиректор НЭО. — Наверное, здесь вопрос практического использования, опыта. Сейчас понятно, что изобретают [новые установки], и это все равно развивается, и будут ставить опытные образцы, получать на них документы, они будут на цементных заводах, да, возможно, где-то на котельных». На предположение, что дешевый газ никогда не впустит на рынок RDF-топливо, Горшкова отвечает, что многое зависит от госполитики в отношении защиты окружающей среды: «К примеру, вышел 23 августа перечень продукции, которая обязательно должна производиться с определённой долей вторичного сырья, утверждённой правительством Российской Федерации. Если ты производишь — то будь добр положить туда 5% вторичного материала. Там появится RFD, появится техногрунт, и всё. Ты без этого не сможешь произвести цемент, например».



Собственно, частично из-за невозможности весь «двухмерный» пластик направить на RDF завод и не выходит на заявленные показатели: из всего привезенного мусора на полигоны в качестве бесполезных хвостов должно уезжать всего 25%. Сейчас только приближаются к результату 50%.



C другими полезными (то есть, по сути, продаваемыми) фракциями таких проблем нет. «Со стеклом нормально, с пластиком, с ПЭТ тоже нормально, — говорит Горшкова. — С прочими пластиками, особенно полипропиленом бывают вопросы. С картоном периодически возникают вопросы. У нас зимой была проблема, когда было два пожара на фабриках, картон практически никуда не поехал. Тяжело было продать, потом мы его продали, конечно, совсем за какие-то копейки». Просто отправить на полигон то, что ты уже отобрал из кучи мусора в качестве вторсырья, нельзя, это отдельный отход, он должен быть продан либо утилизирован особым способом, когда придет в совсем нетоварный вид.



Общие инвестиции в строительство двух очередей комплекса по переработке оцениваются в 8 млрд. Регоператор вспоминает, что в определенный момент возникли проблемы из-за нарушения логистики при поставках импортной техники после начала спецоперации. Пришлось переходить на отечественное. «Даже по сравнению с первой очередью это видно, –перечисляет Горшкова. — Там стоит Nihot, это Нидерланды, а на второй — там каскад воздушных сепараторов — «ЭкомашГрупп», Тверская область, работают, в общем-то, не хуже. С прессом, вот, прекрасный пример. У нас Presona стоит на первой очереди (Швеция — прим.), а на второй очереди мы поставили рядом Presona и «Эксимо» (санкт-петербургский производитель). До этого прессы вообще ни у кого не получались. То есть там просто кипы так разваливались. Но он очень даже неплохо работает».



Дальше трех не заглядываем

Курирующий комитет по природопользованию тоже считает полный запуск завода событием. «Мы уже вышли на 600 тысяч тонн в год, в планах, конечно, еще несколько заводов, которые будут обрабатывать мусор, который формируется в Санкт-Петербурге. У нас на сегодняшний день формируется порядка двух миллионов тонн в городе, — рассказал глава комитета Александр Герман. — И одна из основных задач, которая стоит и поставлена президентом, это до 2030 года: 100-процентная обработка, 50-процентная утилизация и 25-процентов — увеличение вторичной обработки».



В этой вилке — между 600 тысяч и 2 млн тонн — основная проблема. «Фонтанка» подробно рассказывала об инвестпрограмме НЭО, которую он заявлял, когда становился региональным оператором по обращению с отходами. Ее костяк — пять таких 600-тысячных заводов: два в Петербурге, три — в Ленобласти (при них еще будут площадки для размещения хвостов, в городе такого делать нельзя). Городские участки — это, собственно, бывший завод МПБО-2 на Волхонке и площадка рядом с полигоном Новоселки. И то, и другое — с устойчивой отраслевой биографией, проблем с категорией земли или протестами местных здесь не возникает.



Три областных участка — это история без начала и пока без конца. Рассказывать можно долго: местные против, карьеры превращаются в водные объекты, чиновники уходят в суды. «Различные факторы и политического, и общественного, и социального порядка», — дипломатично прокомментировала Горшкова.



Ближайшая перспектива, о которой в НЭО и в комитете говорят уверенно, это запуск в 2026 году сначала КПО «Островский» в Выборгском районе Ленобласти (где уже идет подготовка), а потом КПО «Новоселки» в Левашово. После этого, говорит Герман, у НЭО будет достаточно мощностей для сортировки городского мусора, но все еще дефицит — для захоронения, так как только «Островский» сможет принимать хвосты.



Карьер, где хотели строить КПО «Дубровка», в свое время обрел статус водного объекта, который совсем не женится с местом для переработки мусора. По этому поводу все еще идут суды. «Если даже все будет успешно, все равно это перспектива 2027−2028 года, потому что мы очень сильно отстали сейчас. Поэтому мы рассматриваем, в том числе, и альтернативные площадки, про которые сейчас все говорить начинают — Тосненский район, Любань (47news писали об этих поисках), соответственно, рассматриваем в Ломоносовском районе еще площадки, которые недалеко от Оржиц, но все равно другие. Причем рассматриваем не обязательно лесные земли, а земли промышленности, где можно сделать все это быстрее».