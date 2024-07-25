Беглов показал Патрушеву комплекс по переработке отходов «Волхонка»

Зампред правительства России Дмитрий Патрушев посетил с рабочим визитом Петербург. В городе на Неве он провел встречу с губернатором Александром Бегловым, сообщает 25 июля пресс-служба правительства.



Отмечается, что в ходе встречи речь шла не только о социально-экономическом развитии города, но и дальнейших перспективах реформы обращения с отходами. В частности, Дмитрий Патрушев и Александр Беглов осмотрели комплекс по переработке отходов «Волхонка», где была проведена презентация второй очереди.

Второй корпус сортировки может перерабатывать 400 тысяч тонн сырья в год, тогда как полная мощность предприятия — составляет 600 тысяч тонн. Из более 4 километров, на которых установлено около 180 единиц техники, 90 процентов — российского производства. С 2024 года завод вышел на полную мощностью