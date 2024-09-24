Смольный разработал законопроект о льготах на вывоз мусора. Это позволит городу компенсировать «НЭО» заморозку тарифов

Смольный подготовил законопроект о единых льготных тарифах на вывоз твердых коммунальных отходов в Петербурге. По проекту на льготы будут иметь право все. По данным «Фонтанки», инициатива нужна, чтобы компенсировать «Невскому экологическому оператору» выпадающие из-за заморозки роста тарифов доходы.



Законопроект 24 сентября представили для прохождения антикоррупционной экспертизы. Согласно тексту инициативы, к лицам, имеющим право на льготы при установлении льготных единых тарифов на вывоз ТКО, относятся «население» и «прочие потребители».

Нововведение с едиными льготами позволит применить в сфере переработки твердых коммунальных отходов ту же схему, которая была применена и в теплоснабжении: люди получают услугу по льготным тарифам, а нехватку в виде субсидии доплачивает бюджет.

В июне власти Петербурга объявили об отмене планового повышения тарифов на коммунальные услуги, в том числе и на вывоз ТКО. «Бюджет Санкт‑Петербурга превысил триллион рублей. Губернатор Александр Беглов, комментируя решение, сказал, что превысивший триллион бюджет "дает нам возможность выделить необходимые средства для компенсаций ресурсоснабжающим организациям"».

В настоящее время сложно оценить сумму, которая потребуется на компенсацию за заморозку на вывоз ТКО. Ранее «Фонтанка» писала, что на заморозку тарифов для коммунальщиков придется направить дополнительно более 6 млрд рублей, а на заморозку стоимости проезда — около 2 млрд рублей.

Законопроект о льготах на вывоз ТКО в случае его принятия вступит в силу с 1 июля 2025 года.