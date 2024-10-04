Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+6°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+6°

ясная погода, без осадков

ощущается как +5

0 м/c,

штиль.

 762мм 93%
Подробнее
2 Пробки
USD 94,87
EUR 104,74
Почему маркировка не спасает
Блогера обвиняют в насилии
Бизнес на квадроберах
Снова вирус летучих мышей
Вечные заборы
Криптобиржа и обыски
Промышленный Петербург
Из окопа в СИЗО — за педофилию
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Российские музыкальные сервисы начали маркировать исполнителей-иноагентов

Российские музыкальные сервисы начали маркировать исполнителей-иноагентов

411
1 комментарий

Российские музыкальные стриминговые сервисы 4 октября начали помечать исполнителей, признанных иностранными агентами, соответствующей плашкой. В этом смог убедиться корреспондент «Фонтанки», ознакомившись с каталогами «VK музыки», «Звука», «МТС музыки» и «Яндекс музыки».

Пресс-службы «Яндекс музыки» и сервиса «Звук» сообщили изданию ТАСС, что нововведение обусловлено требованиями российского законодательства и компании исполняют требования Роскомнадзора.

Ранее появление маркировки анонсировал зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин. Он заявил, что таким образом «каждый пользователь примет осознанное решение, нужно ли ему поддерживать таких артистов».

Ранее музыкальные площадки регулярно блокировали треки ряда исполнителей по требованию Роскомнадзора. Так, в сентябре «Яндекс.Музыка» заблокировала новый альбом «Касты». Решение связано с содержанием в текстах песен «недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ». По этой же причине на российских музыкальных стриминговых площадках удалили профиль белорусского музыканта Арсения Кисляка, автора песни «Можно, я с тобой».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE0
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY1
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
1
ixform
16 минут
Inna Agentum неплохое название для кибер ядра
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Новости компаний
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
Новости компаний
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
ТОП 5
Новости компаний
Несекретные материалы: из чего строят современные новостройки
4 октября, 18:13
В Екатеринбурге обсудили, как управлять недвижимостью и удерживать клиентов
4 октября, 17:20
Рассрочка на 2 года после ввода дома
4 октября, 16:25
Петербуржцы стали чаще учиться онлайн
4 октября, 16:10
Банк «Санкт-Петербург» выдал первую Единую карту петербуржца в новом дизайне
4 октября, 15:55
Количество транзакций по биометрии превысило 13 млн с начала года: Санкт-Петербург один из лидеров
4 октября, 15:37
«Алмаз – Антей» примет участие в Петербургском международном газовом форуме 2024
4 октября, 14:50
Как Desport создает будущее спортивного ритейла
4 октября, 13:14
Холдинг «Бронка Групп» пополнил список реализованных девелоперских проектов клубным домом 21 Pro
4 октября, 12:15
Виртуальный дизайн новой квартиры — в своём мобильном
3 октября, 18:00
БСПБ — малому и среднему бизнесу: предложение по РКО ко Дню рождения Банка
3 октября, 16:50
В GloraX Экосити появятся общественные пространства с иммерсивными маршрутами
3 октября, 16:25