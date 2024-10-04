Российские музыкальные сервисы начали маркировать исполнителей-иноагентов

Российские музыкальные стриминговые сервисы 4 октября начали помечать исполнителей, признанных иностранными агентами, соответствующей плашкой. В этом смог убедиться корреспондент «Фонтанки», ознакомившись с каталогами «VK музыки», «Звука», «МТС музыки» и «Яндекс музыки».

Пресс-службы «Яндекс музыки» и сервиса «Звук» сообщили изданию ТАСС, что нововведение обусловлено требованиями российского законодательства и компании исполняют требования Роскомнадзора.

Ранее появление маркировки анонсировал зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин. Он заявил, что таким образом «каждый пользователь примет осознанное решение, нужно ли ему поддерживать таких артистов».

Ранее музыкальные площадки регулярно блокировали треки ряда исполнителей по требованию Роскомнадзора. Так, в сентябре «Яндекс.Музыка» заблокировала новый альбом «Касты». Решение связано с содержанием в текстах песен «недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ». По этой же причине на российских музыкальных стриминговых площадках удалили профиль белорусского музыканта Арсения Кисляка, автора песни «Можно, я с тобой».