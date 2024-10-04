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Общество Российские музыкальные стриминги с 4 октября начнут маркировать иноагентов

Российские музыкальные стриминги с 4 октября начнут маркировать иноагентов

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9 комментариев

Российские музыкальные сервисы «Яндекс.Музыка», «VK Музыка», «Звук» и «МТС Музыка» с 4 октября начнут маркировать исполнителей-иноагентов. Об этом сообщил зампред комитета ГД по информационной политике Антон Горелкин в своем Telegram-канале.

«Благодаря маркировке каждый пользователь примет осознанное решение, нужно ли ему поддерживать таких артистов (ведь размер вознаграждения, которое получает исполнитель, напрямую зависит от количества прослушиваний)», – объяснил нововведение на музыкальных платформах Горелкин. 

По словам зампреда комитета ГД, специалисты долго обсуждали возможные варианты технической реализации идеи. Теперь регулятор будет тщательнее следить за маркировкой и в случае нарушения в отношении сервисов и правообладателей примет меры. 

Ранее музыкальные площадки регулярно блокировали треки ряда исполнителей по требованию Роскомнадзора. Так, в сентябре «Яндекс.Музыка» заблокировала новый альбом «Касты». Решение связано с содержанием в текстах песен «недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ». По этой же причине на российских музыкальных стриминговых площадках удалили профиль белорусского музыканта Арсения Кисляка, автора песни «Можно, я с тобой».

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Комментарии
9
266189835
44 минуты
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279284615
53 минуты
Помните про звезду Давида.Когда её нашивали на одежду.Очень печальная история была дальше у этой страны.
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