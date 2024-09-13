Роскомнадзор объяснил причины блокировки нового альбома «Касты»

Утром 13 сентября стало известно о блокировке нового альбома группы «Каста» на площадке «Яндекс Музыка» по требованию Роскомнадзора. Как сообщили РБК в пресс-службе ведомства, решение связано с содержанием в текстах песен «недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ».

При попытке открыть альбом сервис «Яндекс Музыка» сообщал, что послушать или скачать его не получится.

«Альбом недоступен по требованию Роскомнадзора», — говорилось в сообщении.

Также пресс-служба площадки подчеркнула, что обязана выполнять подобные требования РКН, в противном случае сервис перестанет быть доступен «для миллионов слушателей».

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