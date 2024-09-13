Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+23°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+23°

пасмурно, без осадков

ощущается как +24

1 м/c,

вос.

 763мм 48%
Подробнее
2 Пробки
USD 90,93
EUR 100,80
Участники СВО в школе
Записки из Мурино
Куда пойти на выходных
Мессенджер для чиновников
Проект «Образование»
Крестный ход по Невскому
Выставочный центр «Дружба»
Рейтинги «Фонтанки»
Общество Роскомнадзор объяснил причины блокировки нового альбома «Касты»

Роскомнадзор объяснил причины блокировки нового альбома «Касты»

1 956
7 комментариев

Утром 13 сентября стало известно о блокировке нового альбома группы «Каста» на площадке «Яндекс Музыка» по требованию Роскомнадзора. Как сообщили РБК в пресс-службе ведомства, решение связано с содержанием в текстах песен «недостоверной информации, направленной на дестабилизацию общественно-политической обстановки в РФ».

При попытке открыть альбом сервис «Яндекс Музыка» сообщал, что послушать или скачать его не получится.

«Альбом недоступен по требованию Роскомнадзора», — говорилось в сообщении.

Также пресс-служба площадки подчеркнула, что обязана выполнять подобные требования РКН, в противном случае сервис перестанет быть доступен «для миллионов слушателей».

Сами участники группы свой новый альбом назвали «настоящим рэпом».

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY2
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY14
Печаль
SAD1
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
jokir
13 сентября 2024, 21:03
Роскомпозор плохого не посоветует! Уже скачал - пошел слушать!
Akabos
13 сентября 2024, 20:49
Спасибо, послушаю!)
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Открытие первых комьюнити-центров для общения соседей — Setl Комьюнити
13 сентября, 15:46
Новости компаний
Сестрорецкий курорт обновил мобильный интернет
13 сентября, 14:35
Новости компаний
Утром — кредит, вечером — первоначальный взнос
13 сентября, 13:35
ТОП 5
Новости компаний
Важней всего — порядок в доме
13 сентября, 18:00
В Выборгском районе завершили строительство жилой части крупного квартала у двух парков
13 сентября, 16:00
Открытие первых комьюнити-центров для общения соседей — Setl Комьюнити
13 сентября, 15:46
Беспроцентная рассрочка в сентябре от ЛСР
13 сентября, 15:10
Стартовали продажи видовых квартир в элитном жилом комплексе Grand View
13 сентября, 15:00
Сестрорецкий курорт обновил мобильный интернет
13 сентября, 14:35
Утром — кредит, вечером — первоначальный взнос
13 сентября, 13:35
«Главстрой Санкт-Петербург» выпустит первую профориентационную игру для малышей
13 сентября, 13:20
Как Мурино отметил день рождения
13 сентября, 11:15
Топ-менеджер «Ленстройтреста» стала одной из победительниц главной «волонтерской» премии Петербурга
12 сентября, 18:05
Виртуальная реальность приближает мечту
12 сентября, 18:00
«Малый бизнес — Большие возможности»: БСПБ выбирает лидера высокотехнологичного бизнеса Санкт-Петербурга 2024 года
12 сентября, 17:40