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Общество Новый альбом группы «Каста» удалили из «Яндекс.Музыки» по требованию Роскомнадзора

Новый альбом группы «Каста» удалили из «Яндекс.Музыки» по требованию Роскомнадзора

2 047
13 комментариев

Новый альбом группы «Каста» исчез с площадки «Яндекс.Музыка» после требования Роскомнадзора. На данный момент он недоступен. 13 сентября сервис сообщает о блокировке музыкального плейлиста.

«Альбом недоступен по требованию Роскомнадзора, поэтому его не получится послушать или скачать», — уведомляет «Яндекс.Музыка» при попытке открыть новый альбом «Касты».

Шестой альбом под названием «Новинки зарубежного рэпа» вышел у группы неделю назад — 6 сентября. В него вошли 15 композиций.

В соцсетях выход своего альбома музыканты сопроводили достаточно неоднозначным текстом. «Мы, Каста, читаем о том, что видим, о чем думаем. За эту простую возможность мы заплатили большую цену. <...> наш новый альбом — настоящий рэп», — написали участники группы.

Ранее «Фонтанка» публиковала список музыкальных исполнителей, чьи выступления в России могли быть сочтены нежелательными. Группа «Каста», в том числе ее солисты Лешкевич Владислав, Епифанцев Михаил, Пасечный Андрей, тогда попала в этот список.

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Комментарии
13
2-1-2-8-5-0-6
13 сентября 2024, 11:39
Жаль, это отличный антивоенный альбом вышел у культовой группы, высказывание на тему дня. Очень метко, четко. Роскомпозор в бан упырей. Можно на ютубе через впн, можно пока в ВК и других сервисах послушать, рекомендую.
281614283
13 сентября 2024, 11:57
Цензура? Не, не слышали
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