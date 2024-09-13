Новый альбом группы «Каста» удалили из «Яндекс.Музыки» по требованию Роскомнадзора

Новый альбом группы «Каста» исчез с площадки «Яндекс.Музыка» после требования Роскомнадзора. На данный момент он недоступен. 13 сентября сервис сообщает о блокировке музыкального плейлиста.

«Альбом недоступен по требованию Роскомнадзора, поэтому его не получится послушать или скачать», — уведомляет «Яндекс.Музыка» при попытке открыть новый альбом «Касты».

Шестой альбом под названием «Новинки зарубежного рэпа» вышел у группы неделю назад — 6 сентября. В него вошли 15 композиций.

В соцсетях выход своего альбома музыканты сопроводили достаточно неоднозначным текстом. «Мы, Каста, читаем о том, что видим, о чем думаем. За эту простую возможность мы заплатили большую цену. <...> наш новый альбом — настоящий рэп», — написали участники группы.

