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Общество ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции на юге Ливана

ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции на юге Ливана

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1 комментарий

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наземной операции в приграничном районе на юге Ливана. «Ограниченные, локальные и целенаправленные» рейды направлены против объектов движения «Хезболла», сообщается 1 октября в телеграм-канале ЦАХАЛ.

В сообщении говорится, что объекты расположены в деревнях недалеко от границы и представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля. Районы граничащих с Ливаном населенных пунктов Метула, Мисгав Ам и Кфар-Гилади объявлены закрытой военной зоной.

Операция, получившая название «Стрелы севера», проходит в соответствии с планом, разработанным за последние месяцы Генштабом и Северным командованием. Ее сроки будут зависеть от оценки ситуации, в том числе в секторе Газа, добавили в ЦАХАЛ.

Минувшим вечером Израиль нанес авиаудар по району Лайлаки, который является южным пригородом Бейрута, предварительно призвав жителей этого района покинуть дома и выехать в безопасное место.

Министр обороны Израиля Йоав Галант вечером 30 сентября предупредил о скором начале «следующего этапа войны» против «Хезболлы». Представитель Госдепартамента США сообщил журналистам, что Израиль информировал о проведении ограниченных наземных операций в Ливане.

Ранее сообщалось, что лидер палестинской группировки ХАМАС в Ливане Фатх Шариф Абу эль-Амин был убит 30 сентября в результате израильского авиаудара по его дому в лагере беженцев Эль-Басс.

29 сентября тело лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы было найдено после атаки по южным пригородам Бейрута. Смерть Насраллы в шиитском движении «Хезболла» подтвердили 28 сентября — не уточняя, как именно он был убит. Ранее о его гибели сообщала пресс-служба израильской армии. А премьер страны Биньямин Нетаньяху называл ликвидацию генсека главным условием возвращения эвакуированных жителей севера Израиля в свои дома. В результате ударов по Бейруту также погибли мирные жители.

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Комментарии
1
почти бросил..)
9 минут
Господи! - Что? - Нужно "огурцом" мне.. сегодня уже быть? - Выбрал ты сторону? - Нет, нет и, ещё раз.. Да! - Как это? ) - Ну, реально, мне столько не выпить..) - Допустим, на распутье ты..) И.., что, за это ничего не будет мне? ) - А.., что-то ожидаешь?..) - Не, ну я Знаю, что Твой не сравнится с человечески Гневом, реально опасаюсь..) - Получается.., ты Веришь в Меня! - Вовсе и не получается!..) - Знаешь? ) - Господи, достаточно шутить, без вариантов тут!..) - Т.е., получается, что действия ЦАХАЛ тебе легко понять? - Нет-нет, я бы так не сказал, что слишком уж легко, но - понимаю..) - А.., как же.. Дети? - Господи, Ты меня совсем запутал..
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