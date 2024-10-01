ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наземной операции в приграничном районе на юге Ливана. «Ограниченные, локальные и целенаправленные» рейды направлены против объектов движения «Хезболла», сообщается 1 октября в телеграм-канале ЦАХАЛ.
В сообщении говорится, что объекты расположены в деревнях недалеко от границы и представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля. Районы граничащих с Ливаном населенных пунктов Метула, Мисгав Ам и Кфар-Гилади объявлены закрытой военной зоной.
Операция, получившая название «Стрелы севера», проходит в соответствии с планом, разработанным за последние месяцы Генштабом и Северным командованием. Ее сроки будут зависеть от оценки ситуации, в том числе в секторе Газа, добавили в ЦАХАЛ.
Минувшим вечером Израиль нанес авиаудар по району Лайлаки, который является южным пригородом Бейрута, предварительно призвав жителей этого района покинуть дома и выехать в безопасное место.
Министр обороны Израиля Йоав Галант вечером 30 сентября предупредил о скором начале «следующего этапа войны» против «Хезболлы». Представитель Госдепартамента США сообщил журналистам, что Израиль информировал о проведении ограниченных наземных операций в Ливане.
Ранее сообщалось, что лидер палестинской группировки ХАМАС в Ливане Фатх Шариф Абу эль-Амин был убит 30 сентября в результате израильского авиаудара по его дому в лагере беженцев Эль-Басс.
29 сентября тело лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы было найдено после атаки по южным пригородам Бейрута. Смерть Насраллы в шиитском движении «Хезболла» подтвердили 28 сентября — не уточняя, как именно он был убит. Ранее о его гибели сообщала пресс-служба израильской армии. А премьер страны Биньямин Нетаньяху называл ликвидацию генсека главным условием возвращения эвакуированных жителей севера Израиля в свои дома. В результате ударов по Бейруту также погибли мирные жители.
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