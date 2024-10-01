ЦАХАЛ объявил о начале наземной операции на юге Ливана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила о начале наземной операции в приграничном районе на юге Ливана. «Ограниченные, локальные и целенаправленные» рейды направлены против объектов движения «Хезболла», сообщается 1 октября в телеграм-канале ЦАХАЛ.

В сообщении говорится, что объекты расположены в деревнях недалеко от границы и представляют непосредственную угрозу для израильских общин на севере Израиля. Районы граничащих с Ливаном населенных пунктов Метула, Мисгав Ам и Кфар-Гилади объявлены закрытой военной зоной.

Операция, получившая название «Стрелы севера», проходит в соответствии с планом, разработанным за последние месяцы Генштабом и Северным командованием. Ее сроки будут зависеть от оценки ситуации, в том числе в секторе Газа, добавили в ЦАХАЛ.

