«Хезболла» подтвердила гибель генсека Насраллы

Шиитское движение «Хезболла» 28 сентября официально подтвердило гибель генерального секретаря Хасана Насраллы. Ранее о его ликвидации заявляла пресс-служба армии Израиля.



Связь с Насраллой участники военизированной партии потеряли с вечера 27 сентября , когда Израиль начал наносить удары по Бейруту.

В субботу пресс-служба ЦАХАЛ (армия Израиля) подтвердила гибель лидера шиитского движения. В сообщении также говорилось о ликвидации командующего южным фронтом Али Карчи и других руководителей «Хезболлы».

Всего за время обстрелов были уничтожены 10 высокопоставленных членов движения, включая Насраллу.

