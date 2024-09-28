    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Небольшие дожди

    Ощущается как 13

    2 м/с, южн

    748мм

    89%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd92.71eur103.47

    «Хезболла» подтвердила гибель генсека Насраллы

    2997
    12 комментариев

    Шиитское движение «Хезболла» 28 сентября официально подтвердило гибель генерального секретаря Хасана Насраллы. Ранее о его ликвидации заявляла пресс-служба армии Израиля.

    Связь с Насраллой участники военизированной партии потеряли с вечера 27 сентября, когда Израиль начал наносить удары по Бейруту.

    В субботу пресс-служба ЦАХАЛ (армия Израиля) подтвердила гибель лидера шиитского движения. В сообщении также говорилось о ликвидации командующего южным фронтом Али Карчи и других руководителей «Хезболлы».

    Всего за время обстрелов были уничтожены 10 высокопоставленных членов движения, включая Насраллу.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    ЛАЙК10
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close