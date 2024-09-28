«Хезболла» подтвердила гибель генсека Насраллы

Шиитское движение «Хезболла» 28 сентября официально подтвердило гибель генерального секретаря Хасана Насраллы. Ранее о его ликвидации заявляла пресс-служба армии Израиля.
Связь с Насраллой участники военизированной партии потеряли с вечера
В субботу пресс-служба ЦАХАЛ (армия Израиля) подтвердила гибель лидера шиитского движения. В сообщении также говорилось о ликвидации командующего южным фронтом Али Карчи и других руководителей «Хезболлы».
Всего за время обстрелов были уничтожены 10 высокопоставленных членов движения, включая Насраллу.