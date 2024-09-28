ЦАХАЛ подтвердила гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы

ЦАХАЛ подтвердила смерть лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в результате авиаудара по Бейруту, сообщается
В сообщении говорится также и о ликвидации Али Карчи, командующего южным фронтом, и других командиров военизированной ливанской шиитской организации.
Представители «Хезболлы» пока никак не подтверждали информацию о ликвидации генсека движения. Однако Agence France-Presse со ссылкой на источники писало, что контакт с Насраллой был потерян с вечера пятницы,
Массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте ЦАХАЛ нанесла накануне,