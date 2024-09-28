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    ЦАХАЛ подтвердила гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы

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    ЦАХАЛ подтвердила смерть лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в результате авиаудара по Бейруту, сообщается 28 сентября на сайте Армии обороны Израиля.

    В сообщении говорится также и о ликвидации Али Карчи, командующего южным фронтом, и других командиров военизированной ливанской шиитской организации.

    Представители «Хезболлы» пока никак не подтверждали информацию о ликвидации генсека движения. Однако Agence France-Presse со ссылкой на источники писало, что контакт с Насраллой был потерян с вечера пятницы, 27 сентября.

    Массированный удар по главному военному штабу «Хезболлы» в Бейруте ЦАХАЛ нанесла накануне, 27 сентября. Его целью, предположительно, был Хасан Насралла.

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