ЦАХАЛ подтвердила гибель лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы

ЦАХАЛ подтвердила смерть лидера шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы в результате авиаудара по Бейруту, сообщается 28 сентября на сайте Армии обороны Израиля.

В сообщении говорится также и о ликвидации Али Карчи, командующего южным фронтом, и других командиров военизированной ливанской шиитской организации.



Представители «Хезболлы» пока никак не подтверждали информацию о ликвидации генсека движения. Однако Agence France-Presse со ссылкой на источники писало, что контакт с Насраллой был потерян с вечера пятницы, 27 сентября .