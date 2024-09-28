Бейрут вновь под огнем: ЦАХАЛ бьет по схронам с оружием «Хезболлы»

В ночь с 27 на 28 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по схронам с оружием движения «Хезболла» в Бейруте. Перед этим представитель ЦАХАЛа Авихай Эдри призвал жителей двух районов — Лайлаки и Хадас — эвакуироваться.

«Вы находитесь в непосредственной близости от объектов «Хезболла», и ради безопасности вы обязаны немедленно эвакуироваться из зданий на расстояние не менее 500 метров», говорится в обращении.

В настоящее время Армия обороны Израиля наносит точные удары по оружию, которое хранилось под гражданскими зданиями в районе Дахия в Бейруте. Истребители израильских ВВС нанесли по меньшей мере два новых удара по районам Эль-Лейлаки и Эль-Хадас на юго-востоке города.