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    Бейрут вновь под огнем: ЦАХАЛ бьет по схронам с оружием «Хезболлы»

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    В ночь с 27 на 28 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала наносить удары по схронам с оружием движения «Хезболла» в Бейруте. Перед этим представитель ЦАХАЛа Авихай Эдри призвал жителей двух районов — Лайлаки и Хадас — эвакуироваться.

    «Вы находитесь в непосредственной близости от объектов «Хезболла», и ради безопасности вы обязаны немедленно эвакуироваться из зданий на расстояние не менее 500 метров», говорится в обращении.

    В настоящее время Армия обороны Израиля наносит точные удары по оружию, которое хранилось под гражданскими зданиями в районе Дахия в Бейруте. Истребители израильских ВВС нанесли по меньшей мере два новых удара по районам Эль-Лейлаки и Эль-Хадас на юго-востоке города.

    9 канал Израиль

    Во многих случаях после первичной детонации снарядов раздаются последующие — это взрываются пораженные арсеналы группировки.

    Соцсети

    Вечером 27 сентября армия Израиля нанесла авиаудар по штаб-квартире «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута, целью которого, предположительно, был генсек группировки Хасан Насралла.

    Между тем, по данным Reuters, связь с главой «Хезболлы» до сих пор потеряна.

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    ЦАХАЛХасан НасраллаХезболлаАвиаударБомбардировкаЛиванБейрутИзраиль
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