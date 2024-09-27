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Происшествия Более 10 погибших и судьба лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы: что известно о масштабном ударе Израиля по Бейруту

Более 10 погибших и судьба лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы: что известно о масштабном ударе Израиля по Бейруту

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4 комментария

Число мирных жителей, погибших в результате израильского авиаудара по Бейруту, выросло по меньшей мере до 14, сообщает агентство Tasnim со ссылкой на источники. Ранее аффилированный с группировкой «Хезболла» телеканал «Аль-Манар» заявлял об одном погибшем и 50 пострадавших.

Тот же «Аль-Манар» сообщал о четырех полностью разрушенных зданиях. Tasnim же отмечает, что в результате израильского удара обрушилось шесть домов. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) утверждала, что штаб группировки, который был целью авиаудара, располагался под жилыми зданиями.

В этом штабе якобы находился генеральный секретарь группировки Хасан Насралла — но информация о его судьбе разнится. По данным Reuters, Tasnim и саудовского al Hadath, лидер шиитской группировки жив, находится в «безопасном месте» и скоро последует заявление. Также не пострадал глава исполнительного совета движения Хашем Сафиэддин.

Sky News Arabia, наоборот, со ссылкой на источник пишет, что операция по убийству Насраллы прошла успешно. Официально ни одна из версий пока не подтверждена. При этом Али Лариджани, советник лидера Ирана Хаменеи, в интервью местному телевидению заявил, что «каждому лидеру сопротивления, который погиб, всегда найдется замена».

Axios пишет, что США были проинформированы об ударе, но два высокопоставленных собеседника в Вашингтоне сообщили, что Штаты не получали предупреждения.

Израильские силы 27 сентября нанесли крупнейший с начала текущей эскалации авиаудар по штаб-квартире «Хезболлы» в южном пригороде Бейрута — Ад-Дахия. ЦАХАЛ задействовал для удара истребители F-35 и сверхтяжелые бомбы, пробивающие бункеры.

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Комментарии
4
Yuri_SPb
1 час
Думается, накрыло, как обычно, мирное население, а Хасан не пострадал - может ошибаюсь, не знаю. Знаю только, что если обстреливать густонаселенные территории, то жертвы мирное население в основном.
Сила в Правде!!
1 час
хорошие бомбочки спасения нет.
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