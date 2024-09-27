ЦАХАЛ сообщил об ударе по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Целью мог быть генсек Хасан Насрулла

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 27 сентября нанесла массированный удар по главному военному штабу группировки «Хезболла» в Бейруте. Информация об этом появилась в телеграм-канале ЦАХАЛ.

По заявлению пресс-службы, штаб располагался под жилыми домами в самом центре бейрутского района Дахия, но сам удар был «точечным», хотя, судя по видео местных жителей в соцсетях, иначе, как «массированным», его назвать сложно. В ООН заявили, что «с большой тревогой наблюдает за ситуацией».

В результате атаки над городом появились густые клубы дыма. Телеканал «Хезболлы» «Аль-Манар» сообщил, что в результате многочисленных ударов разрушено четыре здания и было множество жертв. Это была самая мощная атака на Бейрут почти за год конфликта между «Хезболлой» и Израилем.

Источник: Соцсети







Целью израильских ВВС якобы был лидер и генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла, сообщает Axios со ссылкой на израильские источники. По утверждению арабских СМИ, «попытка провалилась».

Источник: Соцсети







12-й канал израильского телевидения сообщил, что в настоящий момент ЦАХАЛ проверяет, был ли генсек «Хезболлы» в подземном центральном штабе организации в момент авиаудара.

24 сентября «Хезболла» подтвердила факт гибели военного руководителя Ибрагима Кубейси в результате израильского удара по Бейруту.

Источник: Соцсети







Израиль начал активно обстреливать Ливан 23 сентября, «Хезболла» также продолжает атаки на еврейское государство. Число погибших в Ливане превысило 500 человек, ранены свыше 1,8 тысячи человек.

