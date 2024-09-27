Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Как содержать собак
Куда пойти на выходных
Развод Шамана
Дело Чернейко
Дальневосточная развязка
Разговор с Олегом Басилашвили
Промышленный Петербург
Школы отвечают Мединскому
Как бороться с чайлдфри
Рейтинги «Фонтанки»
Общество ЦАХАЛ сообщил об ударе по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Целью мог быть генсек Хасан Насрулла

ЦАХАЛ сообщил об ударе по главному штабу «Хезболлы» в Бейруте. Целью мог быть генсек Хасан Насрулла

1 743
15 Комментарии
15
FONTANKA
www.fontanka.ru
Читать в приложении
Открыть

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) 27 сентября нанесла массированный удар по главному военному штабу группировки «Хезболла» в Бейруте. Информация об этом появилась в телеграм-канале ЦАХАЛ.

По заявлению пресс-службы, штаб располагался под жилыми домами в самом центре бейрутского района Дахия, но сам удар был «точечным», хотя, судя по видео местных жителей в соцсетях, иначе, как «массированным», его назвать сложно. В ООН заявили, что «с большой тревогой наблюдает за ситуацией».

В результате атаки над городом появились густые клубы дыма. Телеканал «Хезболлы» «Аль-Манар» сообщил, что в результате многочисленных ударов разрушено четыре здания и было множество жертв. Это была самая мощная атака на Бейрут почти за год конфликта между «Хезболлой» и Израилем.

Целью израильских ВВС якобы был лидер и генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насрулла, сообщает Axios со ссылкой на израильские источники. По утверждению арабских СМИ, «попытка провалилась».

12-й канал израильского телевидения сообщил, что в настоящий момент ЦАХАЛ проверяет, был ли генсек «Хезболлы» в подземном центральном штабе организации в момент авиаудара.

24 сентября «Хезболла» подтвердила факт гибели военного руководителя Ибрагима Кубейси в результате израильского удара по Бейруту.

Израиль начал активно обстреливать Ливан 23 сентября, «Хезболла» также продолжает атаки на еврейское государство. Число погибших в Ливане превысило 500 человек, ранены свыше 1,8 тысячи человек.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Лайк
LIKE5
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Комментарии
15
Антти Лахтанен
1 час
Василич! Наших (т.е. ваших) бьют!
277235804
49 минут
НАСРАЛЛА..
Suricat
1 час
а наши то с Киевом чего ждут?
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
Новости компаний
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04
Новости компаний
Сбер: в Санкт-Петербурге Kia стала самой страхуемой маркой по каско летом 2024 года
27 сентября, 15:00
Новости компаний
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27 сентября, 14:50
ТОП 5
Новости компаний
Индивидуальности в единстве. Как меняется и расширяется проект NEWПИТЕР
27 сентября, 18:08
Золотая осень в Царском Селе: насыщенная программа для пользы и отдыха
27 сентября, 18:00
Квартира в Ленобласти от ГК «А101»
27 сентября, 17:50
Фонд развития субъектов МСП проводит мастер-классы для малого бизнеса
27 сентября, 15:13
Хлеб, козочки и орехи. Куда ехать экотуристу в Краснодарском крае
27 сентября, 15:04
Сбер: в Санкт-Петербурге Kia стала самой страхуемой маркой по каско летом 2024 года
27 сентября, 15:00
Клиенты Сбера теперь могут платить «улыбкой» с карты любого банка
27 сентября, 14:50
Банк «Санкт-Петербург» повышает ставки по вкладу «Рантье»
26 сентября, 18:00
Сначала в гости, потом — домой
26 сентября, 18:00
GloraX объявляет старт продаж проекта GloraX Экосити
26 сентября, 17:15
«Главстрой Санкт-Петербург» и СПбГАСУ запустили второй образовательный курс для школьников
26 сентября, 16:25
Тихвин обзавелся быстрым мобильным интернетом
26 сентября, 16:19