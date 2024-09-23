Десятки городов в Ливане атакованы Израилем. Местные каналы показывают фото и видео

«Мы советуем гражданским лицам из ливанских деревень в районах, используемых «Хезболлой» в военных целях и для хранения оружия, и рядом с ними, немедленно покинуть эти места для собственной безопасности», — отмечается в сообщении.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС из сектора Газа проникли на территорию Израиля, убили жителей приграничных поселений и захватили более 200 заложников. Израиль взял в блокаду сектор Газа и начал там военную операцию. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии, на Западном берегу реки Иордан идут столкновения. 17 и 18 сентября в результате взрывов устройств связи в Ливане погибли по меньшей мере 37 человек и 2931 получил ранения. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна никак не связана со взрывами пейджеров в Ливане. 22 сентября из Ливана по Израилю было выпущено более 100 ракет.

