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Происшествия Десятки городов в Ливане атакованы Израилем. Местные каналы показывают фото и видео

Десятки городов в Ливане атакованы Израилем. Местные каналы показывают фото и видео

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13 комментариев

Армия обороны Израиля 23 сентября наносит масштабные удары по террористическим объектам, принадлежащим «Хезболле», в Ливане. Об этом сообщает ведомство в своем телеграм-канале.

«Мы советуем гражданским лицам из ливанских деревень в районах, используемых «Хезболлой» в военных целях и для хранения оружия, и рядом с ними, немедленно покинуть эти места для собственной безопасности», — отмечается в сообщении.

«Все города на юге Ливана в восточном, западном и центральном секторах подверглись сионистской воздушной агрессии. Девять районов в долине Бекаа также пострадали от нападений», — говорится в канале Lebanon News.

В Бодаи (Бекаа) погиб один мирный гражданин, несколько ранены, отмечает канал.

По данным израильских СМИ, нанесено 120 ударов, в основном в южном Ливане и районе Бекаа. По данным ЦАХАЛ, «Хезболла» прячет крылатые ракеты внутри домов мирных жителей.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС из сектора Газа проникли на территорию Израиля, убили жителей приграничных поселений и захватили более 200 заложников. Израиль взял в блокаду сектор Газа и начал там военную операцию. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии, на Западном берегу реки Иордан идут столкновения. 17 и 18 сентября в результате взрывов устройств связи в Ливане погибли по меньшей мере 37 человек и 2931 получил ранения. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна никак не связана со взрывами пейджеров в Ливане. 22 сентября из Ливана по Израилю было выпущено более 100 ракет.

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Ливан Израиль Арабо-израильский конфликт
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Комментарии
13
Slava_Rossii2
1 час
Кто-то уже призывал мочить террористов в сортирах. Видимо Израиль последовал совету.
280948901
1 час
А не надо было нападать на Израиль. Не могут жить в мире с соседями- вот и получают ответку. То же касается и многоходовочника из валдайского схрона...
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