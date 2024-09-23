Десятки городов в Ливане атакованы Израилем. Местные каналы показывают фото и видео

Армия обороны Израиля 23 сентября наносит масштабные удары по террористическим объектам, принадлежащим «Хезболле», в Ливане. Об этом сообщает ведомство в своем телеграм-канале.
«Мы советуем гражданским лицам из ливанских деревень в районах, используемых «Хезболлой» в военных целях и для хранения оружия, и рядом с ними, немедленно покинуть эти места для собственной безопасности», — отмечается в сообщении.
«Все города на юге Ливана в восточном, западном и центральном секторах подверглись сионистской воздушной агрессии. Девять районов в долине Бекаа также пострадали от нападений», — говорится в канале Lebanon News.
В Бодаи (Бекаа) погиб один мирный гражданин, несколько ранены, отмечает канал.
По данным израильских СМИ, нанесено 120 ударов, в основном в южном Ливане и районе Бекаа. По данным ЦАХАЛ, «Хезболла» прячет крылатые ракеты внутри домов мирных жителей.
Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после того, как 7 октября 2023 года боевики ХАМАС из сектора Газа проникли на территорию Израиля, убили жителей приграничных поселений и захватили более 200 заложников. Израиль взял в блокаду сектор Газа и начал там военную операцию. Отдельные удары наносятся по приграничным районам Ливана и Сирии, на Западном берегу реки Иордан идут столкновения. 17 и 18 сентября в результате взрывов устройств связи в Ливане погибли по меньшей мере 37 человек и 2931 получил ранения. Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что его страна никак не связана со взрывами пейджеров в Ливане. 22 сентября из Ливана по Израилю было выпущено более 100 ракет.
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