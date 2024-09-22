Израиль заявляет о своей непричастности к взрывам пейджеров в Ливане

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил с заявлением о том, что его страна никак не связана со взрывами пейджеров в Ливане. Об этом в воскресенье,
Как передает Sky News, президент Израиля отрицает причастность республики к произошедшим на этой неделе атакам с использованием пейджеров и раций в Ливане. При этом Ицхак Герцог подчеркивает, что у «Хезболлы» много врагов, которые могли бы организовать эти взрывы.
Помимо этого, президент Израиля отмечает, что страна не хочет полномасштабной войны со своим северным соседом, но уточняет, что Ливан захвачен «Хезболлой», и в сложившихся условиях республике приходится бороться «за весь свободный мир». Так, президент подтверждает, что за последнее время выросла вероятность резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.
В интервью Sky News Ицхак Герцог также сообщил о разочаровании Израиля в британском правительстве из-за его решения приостановить лицензии на экспорт оружия, которое используется в военных операциях в секторе Газа.
«У нас выдающиеся отношения с народом Британии, — сказал президент. — У меня лично очень тесная связь с правительством Его Величества и с Британией в целом. <…> Но вы также должны понимать, что, общаясь с друзьями, мы ожидаем, что друзья и союзники будут всегда рядом с нами, как и мы с ними».