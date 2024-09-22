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    Израиль заявляет о своей непричастности к взрывам пейджеров в Ливане

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    Президент Израиля Ицхак Герцог выступил с заявлением о том, что его страна никак не связана со взрывами пейджеров в Ливане. Об этом в воскресенье, 22 сентября, сообщает Sky News.

    Как передает Sky News, президент Израиля отрицает причастность республики к произошедшим на этой неделе атакам с использованием пейджеров и раций в Ливане. При этом Ицхак Герцог подчеркивает, что у «Хезболлы» много врагов, которые могли бы организовать эти взрывы.

    Помимо этого, президент Израиля отмечает, что страна не хочет полномасштабной войны со своим северным соседом, но уточняет, что Ливан захвачен «Хезболлой», и в сложившихся условиях республике приходится бороться «за весь свободный мир». Так, президент подтверждает, что за последнее время выросла вероятность резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

    В интервью Sky News Ицхак Герцог также сообщил о разочаровании Израиля в британском правительстве из-за его решения приостановить лицензии на экспорт оружия, которое используется в военных операциях в секторе Газа.

    «У нас выдающиеся отношения с народом Британии, — сказал президент. — У меня лично очень тесная связь с правительством Его Величества и с Британией в целом. <…> Но вы также должны понимать, что, общаясь с друзьями, мы ожидаем, что друзья и союзники будут всегда рядом с нами, как и мы с ними».

    Напомним, по последним сведениям, в результате взрывов, которые осуществлялись дистанционно с помощью заложенной в пейджеры взрывчатки, погибло по меньшей мере 37 человек и 2931 получил ранения. Ранее министр обороны Израиля Йоав Галант заявлял о начале нового этапа войны.

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