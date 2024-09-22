Израиль заявляет о своей непричастности к взрывам пейджеров в Ливане

Президент Израиля Ицхак Герцог выступил с заявлением о том, что его страна никак не связана со взрывами пейджеров в Ливане. Об этом в воскресенье, 22 сентября , сообщает Sky News.



Как передает Sky News, президент Израиля отрицает причастность республики к произошедшим на этой неделе атакам с использованием пейджеров и раций в Ливане. При этом Ицхак Герцог подчеркивает, что у «Хезболлы» много врагов, которые могли бы организовать эти взрывы.



Помимо этого, президент Израиля отмечает, что страна не хочет полномасштабной войны со своим северным соседом, но уточняет, что Ливан захвачен «Хезболлой», и в сложившихся условиях республике приходится бороться «за весь свободный мир». Так, президент подтверждает, что за последнее время выросла вероятность резкой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

