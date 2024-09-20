ABC: операция по взрыву пейджеров в Ливане готовилась 15 лет

Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые на этой неделе взорвались у членов «Хезболлы» в Ливане, причем операция планировалась как минимум 15 лет. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник в американской разведке.

По словам источника, ЦРУ долгое время не хотело прибегать к этой тактике из-за слишком высокого риска для мирных жителей. А в подготовке атаки участвовали подставные компании и израильская разведка, при этом некоторые сотрудники не знали, на кого они на самом деле работают. По данным источников, в пейджеры были заложены взрывчатка и дистанционный пусковой механизм для приведения механизма в действие.



По данным The New York Times, «Моссад» инвестировал в проект миллионы долларов. Израильская разведка создала подставную компанию для производства пейджеров и сотрудничала с тайваньской компанией Gold Apollo и венгерской BАС Сonsulting, самым важным заказчиком была «Хезболла». Устройства для «Хезболлы» были изготовлены отдельно и содержали батареи, которые включали партии взрывчатых веществ. Эти устройства были отправлены в Ливан летом 2022 года небольшими партиями.

К изготовлению взрывающихся пейджеров, по данным СМИ, помимо BАС Сonsulting и Gold Apollo может быть причастна болгарская Norta Global Ltd. Накануне, как передавало агентство Novinite, структуры безопасности Болгарии опровергли сообщения в СМИ о якобы причастности болгарской компании к поставкам взорвавшихся в Ливане пейджеров.



Издание Daily Mail сообщает, что за день до детонации устройств из своего дома вышел и не вернулся владелец Norta Global Ринсон Йоси. Норвежский бизнесмен пропал в пригороде Осло 17 сентября, во время запланированной деловой поездки. Полиция начала предварительное расследование. На сегодняшний день нет оснований полагать, что Йоси знал о планируемой Израилем акции.



Венгерская BAC Consulting, по данным ABC, заключила контракт на производство пейджеров от имени тайваньской Gold Apollo. Представитель венгерского правительства сообщил агентству в среду, что пейджеры никогда не находились в Венгрии, а компания была «торговым посредником, не имеющим производственных или операционных площадок в Венгрии».



Лидер «Хезболлы» Хассан Насралла в четверг заявил, что у высшего руководства группировки были старые пейджеры, а не новые, которые использовались при атаке и были получены за последние полгода. Часть пейджеров из новой партии ещё не успели раздать.



«За два дня противник хотел убить не менее 5 000 человек. Враг знал, что количество пейджерных устройств составляет 4 000», — добавил он.



По словам министра здравоохранения Ливана Фирасса аль-Абьяда, за последние два дня в стране в результате взрывов, которые осуществлялись дистанционно с помощью взрывчатки, заложенной в пейджеры, рации или другие устройства, погибли по меньшей мере 37 человек и 2 931 получили ранения, пишет ABC. Ранее сообщалось о 32 погибших и более 3 тыс. раненых. На улицах Бейрута начался хаос, больницы едва справляются. Подробности читайте на «Фонтанке». Произошедшее прокомментировали в японской корпорации Icom (как считается, 18 сентября взрывались её рации), а также власти Тайваня. На фоне этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны.