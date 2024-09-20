Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+18°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+18°

небольшая облачность, без осадков

ощущается как +17

4 м/c,

зап.

 770мм 78%
Подробнее
3 Пробки
USD 92,70
EUR 103,25
«Великолукский» сворачивается
Куда пойти на выходных
(От)Личный Петербург — 2024
Экономика — прогноз до декабря
Что не так с планом Зеленского
Раскопки в Саду на Неве
Рейтинги «Фонтанки»
Происшествия ABC: операция по взрыву пейджеров в Ливане готовилась 15 лет

ABC: операция по взрыву пейджеров в Ливане готовилась 15 лет

1 391
4 комментария

Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые на этой неделе взорвались у членов «Хезболлы» в Ливане, причем операция планировалась как минимум 15 лет. Об этом сообщает телеканал ABC со ссылкой на источник в американской разведке.

По словам источника, ЦРУ долгое время не хотело прибегать к этой тактике из-за слишком высокого риска для мирных жителей. А в подготовке атаки участвовали подставные компании и израильская разведка, при этом некоторые сотрудники не знали, на кого они на самом деле работают. По данным источников, в пейджеры были заложены взрывчатка и дистанционный пусковой механизм для приведения механизма в действие.

По данным The New York Times, «Моссад» инвестировал в проект миллионы долларов. Израильская разведка создала подставную компанию для производства пейджеров и сотрудничала с тайваньской компанией Gold Apollo и венгерской BАС Сonsulting, самым важным заказчиком была «Хезболла». Устройства для «Хезболлы» были изготовлены отдельно и содержали батареи, которые включали партии взрывчатых веществ. Эти устройства были отправлены в Ливан летом 2022 года небольшими партиями.

К изготовлению взрывающихся пейджеров, по данным СМИ, помимо BАС Сonsulting и Gold Apollo может быть причастна болгарская Norta Global Ltd. Накануне, как передавало агентство Novinite, структуры безопасности Болгарии опровергли сообщения в СМИ о якобы причастности болгарской компании к поставкам взорвавшихся в Ливане пейджеров.

Издание Daily Mail сообщает, что за день до детонации устройств из своего дома вышел и не вернулся владелец Norta Global Ринсон Йоси. Норвежский бизнесмен пропал в пригороде Осло 17 сентября, во время запланированной деловой поездки. Полиция начала предварительное расследование. На сегодняшний день нет оснований полагать, что Йоси знал о планируемой Израилем акции.

Венгерская BAC Consulting, по данным ABC, заключила контракт на производство пейджеров от имени тайваньской Gold Apollo. Представитель венгерского правительства сообщил агентству в среду, что пейджеры никогда не находились в Венгрии, а компания была «торговым посредником, не имеющим производственных или операционных площадок в Венгрии».

Лидер «Хезболлы» Хассан Насралла в четверг заявил, что у высшего руководства группировки были старые пейджеры, а не новые, которые использовались при атаке и были получены за последние полгода. Часть пейджеров из новой партии ещё не успели раздать.

«За два дня противник хотел убить не менее 5 000 человек. Враг знал, что количество пейджерных устройств составляет 4 000», — добавил он.

По словам министра здравоохранения Ливана Фирасса аль-Абьяда, за последние два дня в стране в результате взрывов, которые осуществлялись дистанционно с помощью взрывчатки, заложенной в пейджеры, рации или другие устройства, погибли по меньшей мере 37 человек и 2 931 получили ранения, пишет ABC. Ранее сообщалось о 32 погибших и более 3 тыс. раненых. На улицах Бейрута начался хаос, больницы едва справляются. Подробности читайте на «Фонтанке». Произошедшее прокомментировали в японской корпорации Icom (как считается, 18 сентября взрывались её рации), а также власти Тайваня. На фоне этого министр обороны Израиля Йоав Галант заявил о начале нового этапа войны.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Ливан Взрывы Израиль Арабо-израильский конфликт
Лайк
LIKE2
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED1
Гнев
ANGRY2
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
4
Zet
24 минуты
прекрасная страна Ливан... и занятия у населения интересные...
chip1
13 минут
Вот и покупай западные гаджеты после такого, возможно они и для РФ с 2014 года подобные игрушки поставляют, нажмут на кнопочку и отлетят головы у владельцев яблочных девайсов!
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
«Черноморская винная неделя» в Краснодарском крае стартует 30 сентября
16 сентября, 10:00
Новости компаний
Вера Подгузова: франчайзинг может стать эффективным инструментом развития женского предпринимательства
20 сентября, 12:12
Новости компаний
На Царскосельских холмах установлены остановочные павильоны общественного транспорта
19 сентября, 18:00
ТОП 5
Новости компаний
Вера Подгузова: франчайзинг может стать эффективным инструментом развития женского предпринимательства
20 сентября, 12:12
На Царскосельских холмах установлены остановочные павильоны общественного транспорта
19 сентября, 18:00
МегаФон назвал лучшие модели смартфонов для стабильной связи и серфинга в сети
19 сентября, 15:13
Ученики школ ЖК «Северная долина» освоят теорию решения изобретательских задач
19 сентября, 14:30
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10
На юге Петербурга открылись два первых Setl Комьюнити
18 сентября, 14:35
Лимиты финансирования по Семейной ипотеке заканчиваются
17 сентября, 18:00
Открыт конкурс на разработку проекта многоквартирного дома в ЖК NEWПИТЕР
17 сентября, 17:55
На Чемпионате высоких технологий Сбер покажет свои инновации для повышения качества жизни
17 сентября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» в финале народного конкурса в номинации «Ипотечный банк»
17 сентября, 15:20
Смартфонам ищут пару
17 сентября, 14:20
Группа Аквилон готовит к сдаче целый ряд социальных объектов
16 сентября, 18:00