После покупки могли поменять батарейки. Что говорят о взрывавшейся в Ливане технике в Японии, на Тайване и в Венгрии

В Японии и на Тайване дают комментарии после массовых взрывов устройств связи в Ливане. По данным министерства связи Ливана, часть сдетонировавших гаджетов — это рации Icom V82, которые не были лицензированы.

Японская корпорация Icom на своём сайте заявила, что уже 10 лет не производит и не поставляет рации модели IC-V82. Их производство и отгрузка, в том числе в страны Ближнего Востока, велись с 2004 по 2010 год.

«Продажи этого продукта были прекращены 10 лет назад, и с тех пор мы его не поставляем», — говорится в заявлении.



Подлинность раций пока невозможно подтвердить и потому, что на кадрах, сделанных в Ливане, на девайсах не видно специальных голографических стикеров.

В японской компании также отметили, что сотрудничают только с официальными дистрибьюторами и следуют строгим протоколам экспортного контроля на основе действующих в Японии законов и постановлений министерства экономики, торговли и промышленности страны.



При этом один из топ-менеджеров допустил возможность, что это были рации компании, передаёт РИА Новости.



«Мы не можем отрицать, что были использованы подделки, но есть вероятность, что использовались продукты нашей компании. В этом случае это были IC-V82», — заявил «Киодо» глава отдела по безопасности и внешней торговле Ёсики Эномото.

Возможно, после покупки раций в них поменяли батарейку «на такую, которая была переделана для осуществления взрыва», предположил Эномото.

Кроме того, расследование проводят органы безопасности Тайваня, поскольку детонировавшие пейджеры, как предполагается, могут быть продукцией тайваньской компании Gold Apollo, передаёт РИА со ссылкой на Международное радио Тайваня



«Органы безопасности Тайваня проводят расследование по этому делу и уделяют ему внимание, министерство обороны не имеет никакого отношения к этому делу», — сказал глава Минобороны острова Гу Лисюн.

Кроме того, он заявил, что правительство Израиля не передавало властям Тайваня информацию о подготовке операции с подрывом пейджеров в Ливане.

«Что касается Министерства обороны, то абсолютно нет, этого не может быть, у нас с Израилем нет такого [сотрудничества], не следует меня спрашивать», — цитирует его слова ТАСС.



Во вторник в разных районах Ливана сдетонировали пейджеры, а в среду множество других устройств, в том числе рации. 17 сентября погибли 12 человек, 2800 были ранены. На следующий день жертв стало больше — 20 человек, пострадали более 450. Подробности читайте на «Фонтанке».



По данным СМИ, пейджеры использует «Хезболла». По предварительной информации источников «Рейтер», израильская разведка «Моссад» заложила взрывчатку в пять тысяч пейджеров, заказанных «Хезбаллой» у тайваньской компании Gold Apollo. Тайваньская компания заявила, что модель разрабатывалась и выпускалась компаний BAC Consulting Kft. из Будапешта. Три тысячи устройств активировались и взорвались одновременно, когда было отправлено кодовое сообщение, отмечалось в публикации.

