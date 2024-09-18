    Сейчас

    +14˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +14˚C

    Пасмурно, Без осадков

    Ощущается как 14

    1 м/с, ю-з

    774мм

    88%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd91.67eur102.04

    Более 450 человек ранены и 14 погибли при взрывах в Ливане

    2744
    16 комментариев

    Министерство здравоохранения Ливана сообщает новые данные: в результате взрывов в стране 18 сентября погибли 14 человек и ранены более 450. Об этом пишет канал Lebanon News.

    В частности, вечером один человек погиб и двое пострадали при взрыве радиоустройств в городе Баальбек.

    По данным Иранского Красного Полумесяца, 95 раненых ливанцев отправлены в Иран на лечение, передает Lebanon News.

    17 сентября в Ливане начали взрываться пейджеры, а сегодня и многие другие устройства. Вчера погибли 12 человек, 2 800 были ранены, около 300 находятся в критическом состоянии. Подробности читайте на «Фонтанке».

    UPD: Позже Lebanon News сообщил, что число жертв выросло до 20 человек.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

    По теме

    ЛиванВзрывы
    ЛАЙК6
    СМЕХ2
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ2
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 16

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    16
    close