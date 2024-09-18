Более 450 человек ранены и 14 погибли при взрывах в Ливане

Министерство здравоохранения Ливана сообщает новые данные: в результате взрывов в стране 18 сентября погибли 14 человек и ранены более 450. Об этом пишет канал Lebanon News.
В частности, вечером один человек погиб и двое пострадали при взрыве радиоустройств в городе Баальбек.
По данным Иранского Красного Полумесяца, 95 раненых ливанцев отправлены в Иран на лечение, передает Lebanon News.
17 сентября в Ливане начали взрываться пейджеры, а сегодня и многие другие устройства. Вчера погибли 12 человек, 2 800 были ранены, около 300 находятся в критическом состоянии. Подробности читайте на «Фонтанке».
UPD: Позже Lebanon News сообщил, что число жертв выросло до 20 человек.