Более 450 человек ранены и 14 погибли при взрывах в Ливане

Министерство здравоохранения Ливана сообщает новые данные: в результате взрывов в стране 18 сентября погибли 14 человек и ранены более 450. Об этом пишет канал Lebanon News.



В частности, вечером один человек погиб и двое пострадали при взрыве радиоустройств в городе Баальбек.

