«Хезболла» выпустила более 100 ракет по Израилю. Били из «Катюш»

Утром в воскресенье, 22 сентября, из Ливана по Израилю было выпущено более 100 ракет . Об этом сообщает Sky News.

От атак «Хезболлы» пострадала северная часть Израиля, в том числе город Кирьят-Бялик. В настоящее время пожарные занимаются устранением возгораний, а также расчисткой завалов, образовавшихся после ударов.

Как отмечают официальные лица в Израиле, в результате очередного нападения «Хезболлы» пострадали как минимум три человека, были повреждены здания. Помимо этого, из-за атак загорелась часть автомобилей.

В связи с этим Армия обороны Израиля решила ответить на ракетные атаки группировки и сейчас наносит удары по целям, принадлежащим «Хезболле» в Ливане. Отмечается, что атаки со стороны Израиля усилятся. Как пишет ТАСС со ссылкой на заявление «Хезболлы», в группировке утверждают, что ее бойцы «обстреляли заводы израильской военной компании Rafael, которые специализируются на выпуске электронных средств связи и оборудования», расположенные к северу от города Хайфа. При атаке были применены ракеты Fadi-1 (дальность полета 80 км ) и Fadi-2 (дальность полета 105 км ), а также реактивные установки «Катюша».

Ранее Армия обороны Израиля подтвердила гибель главы командования спецопераций группировки «Хезболла» Ибрагима Акиля в результате авиаудара ЦАХАЛ по пригороду Бейрута. Советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман объявил, что для Израиля больше не существует ограничений в конфликте с «Хезболлой» и что любой член этой группировки является «законной целью» для ЦАХАЛ.

20 сентября Израиль ударил по Ливану. Целью атаки был южный район Бейрута Дахия, где находятся офисы военизированной партии «Хезболла». По последним данным, погибло 45 человек , свыше 50 получило ранения. За день до этого ЦАХАЛ заявила, что атаковала «около 30 готовых к использованию пусковых установок» и объектов инфраструктуры группировки «Хезболла» на юге Ливана.

Атака совпала по времени с выступлением лидера «Хезболлы» Хасана Насруллы, который назвал недавнюю детонацию пейджеров участников движения «террористическим актом» и заявил, что «Израиль перешагнул все красные линии».



Детонация пейджеров членов «Хезболлы» произошла во вторник в разных районах Ливана. Погибло свыше 30 человек , более четырех тысяч пострадало. По данным телеканала ABC, Израиль приложил руку к производству пейджеров, которые взорвались в Ливане, причем операция планировалась как минимум 15 лет.