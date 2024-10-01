Израиль наносит удары по пригородам Бейрута. ЦАХАЛ объявил часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной

Израиль нанес авиаудар по району Лайлаки, который является южным пригородом Бейрута. Об этом 1 октября сообщают телеканал Al Jazeera и агентство Reuters.
Ранее израильские военные призвали жителей этого пригорода покинуть дома и выехать в безопасное место.
Агентство «Франс Пресс» со ссылкой на ливанского чиновника в органах безопасности передает, что Израиль нанес минимум шесть или семь ударов по пригородам Бейрута.
По данным израильского портала Ynet, военно-политический кабинет Израиля одобрил следующий этап боевых действий на ливанском фронте. Отмечается, что некоторые министры в ходе заседания осудили «утечки о маневре» от американской стороны. Речь идет о представителе Госдепартамента США, который сообщил журналистам, что Израиль предупредил США о проведении ограниченных наземных операций в Ливане.
Саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на анонимные источники утверждал, что танки израильской армии уже вошли в населенный пункт Рмейш на юге Ливана. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари назвал это слухами и призвал верить только официальным сообщениям.
При этом ЦАХАЛ объявил районы граничащих с Ливаном населенных пунктов Метула, Мисгав Ам и Кфар-Гилади закрытой военной зоной.
Министр обороны Израиля Йоав Галант вечером 30 сентября проинформировал о скором начале «следующего этапа войны» против «Хезболлы». Около недели назад израильская армия (ЦАХАЛ) инициировала операцию «Стрелы севера» против ливанского движения.
Ранее сообщалось, что лидер палестинской группировки ХАМАС в Ливане Фатх Шариф Абу эль-Амин был убит 30 сентября в результате израильского авиаудара по его дому в лагере беженцев Эль-Басс.
29 сентября тело лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы было найдено после атаки по южным пригородам Бейрута. Смерть Насраллы в шиитском движении «Хезболла» подтвердили 28 сентября — не уточняя, как именно он был убит. Ранее о его гибели сообщала пресс-служба израильской армии. А премьер страны Биньямин Нетаньяху называл ликвидацию генсека главным условием возвращения эвакуированных жителей севера Израиля в свои дома. В результате ударов по Бейруту также погибли мирные жители.
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