Израиль наносит удары по пригородам Бейрута. ЦАХАЛ объявил часть территории вдоль границы с Ливаном закрытой военной зоной

Агентство «Франс Пресс» со ссылкой на ливанского чиновника в органах безопасности передает, что Израиль нанес минимум шесть или семь ударов по пригородам Бейрута.

По данным израильского портала Ynet , военно-политический кабинет Израиля одобрил следующий этап боевых действий на ливанском фронте. Отмечается, что некоторые министры в ходе заседания осудили «утечки о маневре» от американской стороны. Речь идет о представителе Госдепартамента США, который сообщил журналистам, что Израиль предупредил США о проведении ограниченных наземных операций в Ливане.

Саудовский телеканал Al Arabiya со ссылкой на анонимные источники утверждал , что танки израильской армии уже вошли в населенный пункт Рмейш на юге Ливана. Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари назвал это слухами и призвал верить только официальным сообщениям.

Ранее сообщалось, что лидер палестинской группировки ХАМАС в Ливане Фатх Шариф Абу эль-Амин был убит 30 сентября в результате израильского авиаудара по его дому в лагере беженцев Эль-Басс.

29 сентября тело лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы было найдено после атаки по южным пригородам Бейрута. Смерть Насраллы в шиитском движении «Хезболла» подтвердили 28 сентября — не уточняя, как именно он был убит. Ранее о его гибели сообщала пресс-служба израильской армии. А премьер страны Биньямин Нетаньяху называл ликвидацию генсека главным условием возвращения эвакуированных жителей севера Израиля в свои дома. В результате ударов по Бейруту также погибли мирные жители.