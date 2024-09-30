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Общество Лидер ХАМАС в Ливане убит при авиаударе Израиля по лагерю беженцев. Вместе с ним погибли несколько членов его семьи

Лидер ХАМАС в Ливане убит при авиаударе Израиля по лагерю беженцев. Вместе с ним погибли несколько членов его семьи

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6 комментариев

Лидер палестинской группировки ХАМАС в Ливане Фатх Шариф Абу эль-Амин был убит 30 сентября в результате израильского авиаудара по его дому в лагере беженцев Эль-Басс. Об этом 30 сентября сообщает the Times of Israel со ссылкой на заявление движения и передает ливанский телеканал Al Mayadeen.

«Фатех Шериф Абу эль-Амин, лидер ХАМАС <…> в Ливане и член руководства движения за рубежом», был убит в результате удара по его «дому в лагере Аль-Басс на юге Ливана», говорится в заявлении ХАМАС. Группировка утверждает, что в результате удара также погибли несколько членов его семьи.

«ХАМАС скорбит о мученической смерти своего лидера в Ливане», — приводит Al Mayadeen слова из заявления представителей движения.

23 сентября Израиль начал операцию «Стрелы севера» в Ливане и ведет интенсивные бомбардировки страны уже на протяжении недели. Целью операции называется инфраструктура ливанской группировки «Хезболла», созданная за последние 20 лет.

В сводке минздрава, переданной порталом Elnashra, сообщается, что в Ливане за сутки из-за авиаударов Израиля погибли 123 человека, ранены 359.

Между тем 29 сентября тело Хасана Насраллы, лидера «Хезболлы», было найдено после атаки по южным пригородам Бейрута. Смерть Насраллы в шиитском движении «Хезболла» подтвердили 28 сентября — не уточняя, как именно он был убит. Ранее о его гибели сообщала пресс-служба израильской армии. А премьер страны Биньямин Нетаньяху называл ликвидацию генсека главным условием возвращения эвакуированных жителей севера Израиля в свои дома. В результате ударов по Бейруту также погибли мирные жители.

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Комментарии
7
гастарбайтер
43 минуты
Мне сообще кажется, что сунниты руками Израиля истребляют шиитов... Шиизм, кстати, гораздо ближе современной российской идеологии, нежели суннизм (основное течение в РФ)...
Эд Хэммет
1 час
Яхья Синвар (если он ещё жив) спрятался с оставшимися своими подельниками где-то в подземном туннеле и боится высунуть нос. Так что Израилю просто не с кем вести переговоры об освобождении оставшихся заложников. Вторая сторона в переговорах отсутствует.
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