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Общество Reuters: в Бейруте найдено тело генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы

Reuters: в Бейруте найдено тело генсека «Хезболлы» Хасана Насраллы

1 646
6 комментариев

Тело Хасана Насраллы, лидера «Хезболлы», найдено после атаки по южным пригородам Бейрута 27 сентября. Об этом 29 сентября сообщает Reuters со ссылкой на источники. По данным агентства, на погибшем нет ран: причиной смерти послужила травма от взрывной волны.

Смерть Насраллы в шиитском движении «Хезболла» подтвердили 28 сентября — не уточняя, как именно он был убит. Ранее о его гибели сообщала пресс-служба израильской армии. А премьер страны Биньямин Нетаньяху называл ликвидацию генсека главным условием возвращения эвакуированных жителей севера Израиля в свои дома. В результате ударов по Бейруту также погибли мирные жители.

Накануне французская газета Parisien со ссылкой на свой ливанский источник рассказала, что информацию о предстоящем прибытии Насраллы израильская сторона узнала от «иранского крота» в шиитском движении.

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Комментарии
6
Эд Хэммет
20 минут
Даже во многих городах Ирана радостно отмечают ликвидацию этого людоеда. А ведь он стоял во главе Хезболлы более 30 лет.
Жадный
1 час
Израилю- респект!
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