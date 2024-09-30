Reuters: Израиль предупредил США о начале наземной операции в Ливане

Израиль предупредил США о проведении ограниченных наземных операций в Ливане — сообщил представитель Госдепартамента журналистам 30 сентября. Это заявление опубликовало агентство Reuters на фоне публикаций арабских медиа о вводе израильских войск в Ливан.
«Они нам сообщили о проводимых ими в настоящее время операциях, направленных на инфраструктуру «Хезболлы» вблизи границы», — сказал журналистам представитель Госдепартамента Мэтью Миллер.
На просьбу журналистов подтвердить, что речь идет об ограниченных наземных операциях, чиновник ответил: американская сторона так понимает.
Вместе с тем телеканалы «Аль-Арабия» и «Аль-Хадат» сообщили о том том, что танки израильской армии вошли в населенный пункт Рмейш. В телеграм-каналах появляются видео передвижения наземной израильской техники и самолетов.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что в Ливане был убит авиаударом Израиля лидер палестинской группировки «ХАМАС». В результате израильской атаки погиб и генсек «Хезболлы» Хасан Насралла.
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