Адаму Кадырову присвоили высшую награду Чечни — орден Кадырова

Адаму Кадырову, 16-летнему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова, присвоили высшую награду республики — орден Кадырова. Об этом 25 августа сообщил председатель правительства Чечни Магомед Даудов.
«Адам Рамзанович является достойным внуком нашего первого президента. Это целеустремленный и высокоэффективный представитель команды Кадырова», написал Даудов в своем телеграм-канале, именуемом «ЛОРД».
Сыну Рамзана Кадырова в октябре присвоили звание Героя Чеченской Республики. Адама также наградили в общей сложности семью орденами, среди которых награды «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой», «За служение религии ислам» I степени, а также орден «Трудовая доблесть России».
Он также куратор Российского университета спецназа Владимира Путина, куда в конце августа заглянул сам президент России Владимир Путин, с которым Адам сфотографировался.