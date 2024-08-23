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    На улицах реки, кто-то уже заглох. В Кронштадте дождь пошёл внутри дома

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    Сильный дождь в Петербурге 23 августа, как водится, создал на дорогах не только пробки, но и реки. Горожане делятся кадрами, на которых машины бороздят водные просторы, рискуя получить гидроудар. Очевидцы сообщают, что кто-то уже встал. Сообщить о скоплении воды можно по телефонам: 004, 314–60–13.

    Новоселье (Ленобласть), Питерский проспект. Вода поднялась так высоко, что заливается в машину

    читательница «Фонтанки» Дина

    Петергофское шоссе напротив «Балтийской жемчужины»

    читатель «Фонтанки»

    На участке между проспектами Энгельса и Испытателей небольшой потоп произошел из-за сильной гидравлической нагрузки. «На данном участке в настоящее время Водоканал строит коллектор, который предотвратит скопления воды в период дождей», — уточнили в организации. После окончания дождя вся вода принимается системой водоотведения. Также в «Водоканале Санкт-Петербурга» отметили, что этот участок является одним из самых уязвимых при скоплении воды. Коллектор, работа над которым сейчас идет, берет свое начало в Удельном парке, пересекает проспект Испытателей, Светлановскую площадь, дальше проходит вдоль проспектов Энгельса и Большого Сампсониевского. Завершить его строительство планируют до конца 2025 года.

    проспект Энгельса

    читатель «Фонтанки» Илья

    На грузовике сейчас комфортнее.

    Улица Маршала Казакова напротив «Континента» залита водой с обеих сторон проезжей части, сообщает «Мегаполис».

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    В Кронштадте дождь вошел в дом.

    В Водоканале поясняют, что из-за выпадения сверхрасчетного количества осадков система канализации работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки, и местами могут происходить выходы водовоздушной смеси. Так случилось и на Планерной, 1, где забил фонтан («Фонтанка» показывала это яркое видео). Там были заблаговременно установлены ограждения. Выход водовоздушной смеси там уже прекратился.

    «Под особым контролем специалистов предприятия — территории возле социальных объектов, остановок общественного транспорта, станций метрополитена, крупные перекрестки, а также уязвимые к скоплениям воды адреса, например, Парашютная улица», — отмечают в Водоканале.

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    Ночью 23 августа в Петербурге также прошли сверхрасчетные ливни (смотрите видео на «Фонтанке»), например, в Кронштадтском районе, по данным Водоканала, выпало 38 мм осадков — половина месячной нормы.

    Максимальное количество осадков зафиксировано:

    • в Кронштадтском районе — 38,80 мм (половина от месячной нормы), с интенсивностью 26,03 за 20 минут;
    • в Курортном районе — 23,17 мм, с интенсивностью 10,25 мм за 20 минут;
    • в Красносельском районе — 15,46 мм, с интенсивностью 10,77 мм за 20 минут.

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