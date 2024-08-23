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    На Приморском проспекте бил высоченный фонтан. Рассказываем, что произошло

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    Высоченный фонтан забил на Приморском проспекте в районе Планерной, 1, примерно в 11:40 23 августа. Спойлер: сейчас, в 12:20, ничего подобного уже не наблюдается. Водоканал Санкт-Петербурга прокомментировал ситуацию и рассказал, что произошло.

    читатель «Фонтанки»

    Сначала местные жители сообщали, что на Планерной прорвало трубу и якобы из-за этого бьет сильный фонтан. Однако практически сразу выяснилось, что никакого прорыва нет — произошел выход водовоздушной смеси. На данном участке специалисты заранее поставили ограждения, потому что предполагали, что такой инцидент может произойти.

    «Из-за выпадения сверхрасчетного количества атмосферных осадков на территории города система канализации работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки», — уточнили в Водоканале Санкт-Петербурга.

    Сейчас по указанному адресу фонтана уже нет.

    В начале июля на Планерной улице у дома № 71 прорвало трубу с горячей водой. Тогда подтопленными оказались четыре машины.

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