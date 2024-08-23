На Приморском проспекте бил высоченный фонтан. Рассказываем, что произошло

Высоченный фонтан забил на Приморском проспекте в районе
читатель «Фонтанки»
Сначала местные жители сообщали, что на Планерной прорвало трубу и якобы из-за этого бьет сильный фонтан. Однако практически сразу выяснилось, что никакого прорыва нет — произошел выход водовоздушной смеси. На данном участке специалисты заранее поставили ограждения, потому что предполагали, что такой инцидент может произойти.
«Из-за выпадения сверхрасчетного количества атмосферных осадков на территории города система канализации работает в режиме максимальной гидравлической нагрузки», — уточнили в Водоканале Санкт-Петербурга.
Сейчас по указанному адресу фонтана уже нет.
В начале июля на Планерной улице у дома