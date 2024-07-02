Кипяток по самые поребрики. На Планерной прорыв трубы, затопило четыре машины

В Петербурге на Планерной улице, 71, горячая вода залила дворовую территорию. Кипяток подтопил несколько припаркованных машин, сообщает «Фонтанка» в своем Telegram-канале.
Фотографиями с места прорыва трубы делятся местные жители в районных пабликах в социальных сетях. На кадрах видно, как двор окутывается паром. Как сообщили журналисту «Фонтанки» в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», во дворе дома произошел прорыв на подающем трубопроводе диаметром
«По предварительным данным, в зоне разлива оказалось четыре автомобиля. Ответственность предприятия застрахована, причиненный ущерб будет возмещен в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в пресс-службе.