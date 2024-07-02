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    Кипяток по самые поребрики. На Планерной прорыв трубы, затопило четыре машины

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    В Петербурге на Планерной улице, 71, горячая вода залила дворовую территорию. Кипяток подтопил несколько припаркованных машин, сообщает «Фонтанка» в своем Telegram-канале.

    Фотографиями с места прорыва трубы делятся местные жители в районных пабликах в социальных сетях. На кадрах видно, как двор окутывается паром. Как сообщили журналисту «Фонтанки» в пресс-службе ГУП «ТЭК СПб», во дворе дома произошел прорыв на подающем трубопроводе диаметром 325 мм. Сейчас на месте работают специалисты. Работники ТЭК локализовали проблемный участок. Место, где идут работы, огородили.

    «По предварительным данным, в зоне разлива оказалось четыре автомобиля. Ответственность предприятия застрахована, причиненный ущерб будет возмещен в соответствии с действующим законодательством», — сообщили в пресс-службе.

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