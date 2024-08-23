Сначала побежал туман, а потом началось... Большой фоторепортаж про петербургскую погоду

Погода в Петербурге на редкость активна: за последние часы были и туман, и гроза, и ливень. Утро
Перед тем как непогода разыгралась, северные районы города минувшим вечером накрыл туман.
После этого была гроза. «Фонтанка» уже показывала яркие кадры, а к утру их стало больше.
читатели «Фонтанки»
«Солнечный город»
читательница «Фонтанки» Алена
Целых две грозы прошли западнее (в Финском заливе) и восточнее (вблизи Ладоги) Петербурга, отмечают в телеграм-канале «АстроФотоБолото».
Сверкало и в соседней Новгородской области.
Сейчас, около полудня, в Петербурге тоже сильный дождь. В прогнозе также порывистый ветер и град, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Успокоится погода в выходные.