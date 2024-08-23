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    Сначала побежал туман, а потом началось... Большой фоторепортаж про петербургскую погоду

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    Погода в Петербурге на редкость активна: за последние часы были и туман, и гроза, и ливень. Утро 23 августа началось с дождя, а днём возможен град.

    Перед тем как непогода разыгралась, северные районы города минувшим вечером накрыл туман.

    После этого была гроза. «Фонтанка» уже показывала яркие кадры, а к утру их стало больше.

    читатели «Фонтанки»

    «Солнечный город»

    читательница «Фонтанки» Алена

    Целых две грозы прошли западнее (в Финском заливе) и восточнее (вблизи Ладоги) Петербурга, отмечают в телеграм-канале «АстроФотоБолото».

    Сверкало и в соседней Новгородской области.

    Сейчас, около полудня, в Петербурге тоже сильный дождь. В прогнозе также порывистый ветер и град, объявлен «оранжевый» уровень погодной опасности. Успокоится погода в выходные.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

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