Десятки молний озарили ночное небо над Петербургом стихийным салютом. «Фонтанка» собрала самые эффектные моменты

В ночь с 22 на 23 августа в небе над Петербургом происходило удивительной красоты и величественности природное электросветовое шоу: десятки молний вырывались из облаков, освещая ярчайшими вспышками самые разные районы города — от исторического центра до спальных кварталов.
Некоторые разряды будто били точно в цель — например, в городскую телебашню подряд ударили несколько молний. Другие, словно обретя свободу, ветвились и распускались в небе над крышами жилых высоток, распахивая небосвод голубовато-белыми кривыми, но не устремляясь к определенной цели.
Небо как будто трескалось, и тонкие ломаные сверкающие линии разбегались по нему во все стороны, отчего возникало ощущение, что отколовшиеся куски небесного купола сейчас вот-вот начнут сыпаться вниз, как облупившиеся куски краски со стены. Апокалиптические впечатления подкреплялись продолжительными и невероятно мощными раскатами грома, следовавшими за вспышками.
Россыпи разрядов вкупе со звуковым сопровождением и впрямь походили на масштабное пиротехническое шоу.
читатель «Фонтанки»
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