Пробки в Петербурге. Есть улицы, где 9 и 10 баллов, медленно даже на ЗСД

Загруженность дорог Петербурга в половине первого
Сложная ситуация по-прежнему на проспекте Славы, где идут дорожные работы, однако пробка в сторону Народной стала меньше, чем утром. Затор есть на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом, на внешнем кольце в районе Московского шоссе, плотно в центре города, даже на ЗСД есть участки, где скорость движения довольно низкая. «Яндекс» фиксирует
На подъездах к Большеохтинскому мосту, где начался ремонт асфальта, плотно со стороны Охты: на Большеохтинском и Свердловской набережной, а также на Среднеохтинском проспекте.
Утром в городе максимум составил также