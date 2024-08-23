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    Пробки в Петербурге. Есть улицы, где 9 и 10 баллов, медленно даже на ЗСД

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    Загруженность дорог Петербурга в половине первого 23 августа составляет 5 баллов по шкале «Яндекса», что на 1 больше обычного для данного времени суток. Обычно пробок становится больше в дни сильных осадков, как сегодня.

    Сложная ситуация по-прежнему на проспекте Славы, где идут дорожные работы, однако пробка в сторону Народной стала меньше, чем утром. Затор есть на внутреннем кольце КАД перед вантовым мостом, на внешнем кольце в районе Московского шоссе, плотно в центре города, даже на ЗСД есть участки, где скорость движения довольно низкая. «Яндекс» фиксирует 10 баллов на Московском шоссе в центр, 9 баллов на Софийской улице в центр, 9 баллов на Славы.

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    На подъездах к Большеохтинскому мосту, где начался ремонт асфальта, плотно со стороны Охты: на Большеохтинском и Свердловской набережной, а также на Среднеохтинском проспекте.

    Утром в городе максимум составил также 5 баллов, что на 1 больше, чем вчера и обычно по утрам в летнее время года.

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