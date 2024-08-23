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    «Лучше объезжайте». Проспект Славы парализовало, автобусы и троллейбусы опаздывают, люди идут пешком

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    4 комментария

    Плотные пробки образовались утром 23 августа на проспекте Славы и Софийской улице перед их пересечением — Гамбургской площадью. На площади сегодня, по данным ГАТИ, начался ремонт дорожного покрытия с ограничением движения, он продлится до 2 сентября.

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    Из-за заторов на площади автобусные маршруты № 11, 12, 31, 56, 91, 95, 114, 116, 117, 140, 141, 239, 288 и троллейбусные маршруты № 26, 29, 36 следуют с задержками от 30 минут, предупреждает Организатор перевозок.

    «Жуткий коллапс на проспекте Славы. <...> Люди выходят из общественного транспорта и идут пешком», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».

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    По данным «Яндекс.Карт», на Славы пробки в обе стороны растянулись примерно на 1,7 километра. Ситуацию осложняют и ДТП. Пользователи сервиса советуют объезжать этот участок.

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    В целом загруженность дорог Петербурга в 8 утра составляет обычные для этого времени 3 балла. Проспект Славы сейчас, похоже, самый проблемный участок в городе. Пробки также наблюдаются на юге КАД и в некоторых других местах, но не такие плотные. У Большеохтинского моста, где сегодня начинается ремонт асфальта, серьёзных пробок пока нет.

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    ПробкиРемонт дорог
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    Комментарии 4

    aprahka23 Авг 2024 в 09:58
    А по ночам никак?Восьмой ребёнок?
    +0−0
    Света3523 Авг 2024 в 09:49
    Похоже диаспоры уже правят городом, всё для народа и по просьбе
    +0−0
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