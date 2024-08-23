«Лучше объезжайте». Проспект Славы парализовало, автобусы и троллейбусы опаздывают, люди идут пешком

Плотные пробки образовались утром 23 августа на проспекте Славы и Софийской улице перед их пересечением — Гамбургской площадью. На площади сегодня, по данным ГАТИ, начался ремонт дорожного покрытия с ограничением движения, он продлится до
Из-за заторов на площади автобусные маршруты
«Жуткий коллапс на проспекте Славы. <...> Люди выходят из общественного транспорта и идут пешком», — рассказывают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «ВКонтакте».
По данным «Яндекс.Карт», на Славы пробки в обе стороны растянулись примерно на
В целом загруженность дорог Петербурга в 8 утра составляет обычные для этого времени