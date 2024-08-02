Песков: вернувшийся в Россию по обмену Вадим Красиков служил в подразделении ФСБ

В Кремле признали службу вернувшегося в Россию по обмену Вадима Красикова в Федеральной службе безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 августа сообщил, что осужденный в Германии за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили Красиков служил в подразделении ФСБ «Альфа» с некоторыми сотрудниками охраны президента, которые работают и сейчас.

«Естественно, они [сотрудники охраны президента] друг друга тоже приветствовали вчера, когда увидели друг друга», — цитируют «Ведомости» Пескова.



Возвращенных в рамках обмена с Западом из Словении Артема и Анну Дульцевых Песков назвал «нелегалами-разведчиками».

