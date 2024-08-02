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    Песков: вернувшийся в Россию по обмену Вадим Красиков служил в подразделении ФСБ

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    34 комментария

    В Кремле признали службу вернувшегося в Россию по обмену Вадима Красикова в Федеральной службе безопасности. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 2 августа сообщил, что осужденный в Германии за убийство гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили Красиков служил в подразделении ФСБ «Альфа» с некоторыми сотрудниками охраны президента, которые работают и сейчас.

    «Естественно, они [сотрудники охраны президента] друг друга тоже приветствовали вчера, когда увидели друг друга», — цитируют «Ведомости» Пескова.

    Возвращенных в рамках обмена с Западом из Словении Артема и Анну Дульцевых Песков назвал «нелегалами-разведчиками».

    Обмен прошел вечером 1 августа в Анкаре. «Фонтанка» показывала первые кадры с места событий.

    Россия передала США экс-морпеха Пола Уилана, 19-летнего Кевина Лика, журналиста Эвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Кара-Мурзу*, Алсу Курмашеву, Лилию Чанышеву**, Вадима Останина**, Ксению Фадееву**, художницу Сашу Скочиленко, Илью Яшина*, Андрея Пивоварова и Олега Орлова*. Домой вернулись восемь россиян, среди которых сотрудник ФСБ Вадим Красиков. Всем бывшим заключенным вменяли убийство, шпионаж, кибермошенничество и обход санкций.

    *Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.

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    Комментарии 34

    Melchett02 Авг 2024 в 15:08
    Ну надо же.
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