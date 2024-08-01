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    В Анкаре произошел международный обмен заключенными. Первые кадры

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    ЦОС ФСБ

    Международный обмен заключенными, произошедший в Анкаре 1 августа, показала Федеральная служба безопасности. На кадрах видна посадка группы людей перед обменом еще в России. Следующие показывают перемещение в автобусы уже в Турции.

    На опубликованных записях запечатлены помилованный президентом Белоруссии Александром Лукашенко гражданин ФРГ Рико Кригер, американский журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морпех США Пол Уилан (оба в числе 13 осужденных помилованы указом президента России Владимира Путина), а также Патрик Шёбель из Германии. Кроме того, на записи видна Алсу Курмашева.

    На последних кадрах, опубликованных ФСБ, видна посадка в самолет. На них, вероятно, россияне, возвращающиеся на родину. В том числе, двое несовершеннолетних детей.

    Напомним, о международном обмене заключенными заговорили несколько дней назад. «Фонтанка» писала о предполагаемом списке на обмен.

    Позднее начали поступать подтверждения. В том числе, от родственников ранее осужденных россиян, оказавшихся зарубежом.

    О том, кого передали России, читайте здесь.

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