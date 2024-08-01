В Анкаре произошел международный обмен заключенными. Первые кадры

Международный обмен заключенными, произошедший в Анкаре 1 августа, показала Федеральная служба безопасности. На кадрах видна посадка группы людей перед обменом еще в России. Следующие показывают перемещение в автобусы уже в Турции.



На опубликованных записях запечатлены помилованный президентом Белоруссии Александром Лукашенко гражданин ФРГ Рико Кригер, американский журналист The Wall Street Journal Эван Гершкович и бывший морпех США Пол Уилан (оба в числе 13 осужденных помилованы указом президента России Владимира Путина), а также Патрик Шёбель из Германии. Кроме того, на записи видна Алсу Курмашева.

