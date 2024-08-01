Близкие Скочиленко, Пивоварова, Яшина* и Орлова* сообщили об их освобождении и перелете в Германию

Участники международного обмена со стороны России позвонили своим родным 1 августа и сообщили, что они на свободе. Информацию «Фонтанке» подтвердила мать Саши Скочиленко и жена Андрея Пивоварова. «Я рядовой человек, ни заранее, ни во время обмена мне ничего не было известно. Несколько дней назад, когда Саша пропала из СИЗО, я начала переживать, уже были предположения, что на нее могли завести новое дело. Только вчера стали появляться новости, что она может участвовать в обмене заключенными. Я хотела бы увидеться с ней как можно скорей. Всё это время я переживала не только за судьбу своей дочери, но и за судьбу других заключенных. Например, Владимир Кара-Мурза* — у него большие проблемы со здоровьем, а приговор — 25 лет. Я рада была увидеть его на трансляции из Анкары», — рассказала «Фонтанке» Надежда Скочиленко. Женщина в настоящее время живет во Франции, дочь переедет к ней.

Татьяна Усманова, жена петербургского политика Андрея Пивоварова, также сообщила «Фонтанке», что он позвонил ей из самолёта. Он сказал жене, что Илья Яшин и Владимир Кара-Мурза также рядом с ним. Близкие правозащитника Олега Орлова тоже сообщили, что он на свободе. Саша Скочиленко была осуждена в Петербурге в ноябре 2023 года по статье о распространении «фейков об армии». Ее арестовали еще в апреле 2022 года по обвинению в подмене ценников в супермаркете «Перекресток» на пацифистские листовки с размышлениями о происходящем в зоне боевых действий. В суде девушка не отрицала, что распространяла листовки, но подчеркивала, что шаблоны для них нашла в интернете и просто распечатала. Она говорила, что верит в истинность утверждений, за которые ее арестовали, но ненависти или вражды она ни к кому не испытывает. Ее приговорили к семи годам колонии общего режима.

Петербургский политик Андрей Пивоваров был приговорен к четырем годам колонии за руководство нежелательной организацией «Открытая Россия»**. Его срок должен был закончиться уже в сентябре.

Московский политик Илья Яшин был приговорен к 8,5 года колонии по статье о «фейках об армии» из-за трансляции на YouTube. Правозащитнику Олегу Орлову суд назначал 2,5 года заключения по делу о повторной «дискредитации вооруженных сил» за пацифистскую публикацию, в которой он рассуждал о сущности российских реалий.

Ожидается, что пресс-конференция с участием экс-заключенных, освобожденных из российских тюрем, состоится вечером 1 августа. Подробнее о том, что известно о возможных участниках обмена, читайте в материале «Фонтанки».