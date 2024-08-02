Лукашенко заявил о непричастности Байдена к обмену заключенными между РФ и США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о непричастности лидера США Джо Байдена к обмену заключенными между Москвой и Вашингтоном. Сейчас он пытается «набить авторитет», уверен лидер соседнего государства. Об этом 2 августа сообщило издание «СБ. Беларусь сегодня».



Лукашенко подчеркнул, что обмен заключенными организовали по линии спецслужб обоих государств. Не привлекали даже дипломатов. Белоруссия оказала посильное содействие, добавил президент.

Обмен заключенными между Россией и США произошел вечером 1 августа. Как сообщала «Фонтанка», домой вернулись восемь россиян. Их встретил лично президент РФ Владимир Путин. Всем бывшим заключенным вменяли убийство, шпионаж, кибермошенничество и обход санкций.