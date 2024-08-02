Лукашенко заявил о непричастности Байдена к обмену заключенными между РФ и США

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о непричастности лидера США Джо Байдена к обмену заключенными между Москвой и Вашингтоном. Сейчас он пытается «набить авторитет», уверен лидер соседнего государства. Об этом 2 августа сообщило издание «СБ. Беларусь сегодня».
Лукашенко подчеркнул, что обмен заключенными организовали по линии спецслужб обоих государств. Не привлекали даже дипломатов. Белоруссия оказала посильное содействие, добавил президент.
Обмен заключенными между Россией и США произошел вечером 1 августа. Как сообщала «Фонтанка», домой вернулись восемь россиян. Их встретил лично президент РФ Владимир Путин. Всем бывшим заключенным вменяли убийство, шпионаж, кибермошенничество и обход санкций.
С российской стороны были переданы экс-морпех Пол Уилан, 19-летний Кевин Лик, журналист Эван Гершкович, Демури Воронин, Владимир Кара-Мурза*, Алсу Курмашева, Лилия Чанышева**, Вадим Останин**, Ксения Фадеева**, художница Саша Скочиленко, Илья Яшин*, Андрей Пивоваров и Олег Орлов*.
*Признаны иностранными агентами.
**Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.