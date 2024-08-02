Дети узнали, что они русские, только в самолете. Песков рассказал о деталях обмена заключенными между Россией и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о деталях состоявшегося вечером 1 августа обмена заключенными между Россией и США. Он отметил, что вместе с взрослыми приехали и их дети, узнавшие, что они русские, уже в самолете, вылетевшем из Анкары.



Песков рассказал, что переговоры по обмену велись по линии ФСБ—ЦРУ, сообщили 2 августа РИА Новости.

«Это была главная линия, по которой достигалась договоренность», — отметил пресс-секретарь.

Освободить россиян помогло жесткое требование президента РФ Владимира Путина, добавил Песков, слова которого приводит ТАСС. Кроме разведчиков-нелегалов российской стороне передали их детей. Семью могли лишить родительских прав, пока они находились в местах заключения. Дети узнали, что они русские, уже в самолете, вылетевшем из Анкары, и родного языка не знают, поэтому Путин приветствовал их по-испански, рассказал пресс-секретарь.