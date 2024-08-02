Дети узнали, что они русские, только в самолете. Песков рассказал о деталях обмена заключенными между Россией и США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о деталях состоявшегося вечером 1 августа обмена заключенными между Россией и США. Он отметил, что вместе с взрослыми приехали и их дети, узнавшие, что они русские, уже в самолете, вылетевшем из Анкары.
Песков рассказал, что переговоры по обмену велись по линии ФСБ—ЦРУ, сообщили 2 августа РИА Новости.
«Это была главная линия, по которой достигалась договоренность», — отметил пресс-секретарь.
Освободить россиян помогло жесткое требование президента РФ Владимира Путина, добавил Песков, слова которого приводит ТАСС. Кроме разведчиков-нелегалов российской стороне передали их детей. Семью могли лишить родительских прав, пока они находились в местах заключения. Дети узнали, что они русские, уже в самолете, вылетевшем из Анкары, и родного языка не знают, поэтому Путин приветствовал их по-испански, рассказал пресс-секретарь.
Москва также будет добиваться освобождения всех россиян, которые находятся в заключении за границей, в том числе Александра Винника. В США его считают виновным в отмывании денег преступным путем.
«Это предмет постоянной озабоченности для всех наших ведомств, которые продолжат соответствующую работу», — заявил Песков (цитата по ТАСС).
Пресс-секретарь также отметил роль президента Белоруссии Александра Лукашенко в организации обмена заключенными, передает «Интерфакс».
Обмен прошел вечером 1 августа в Анкаре. «Фонтанка» показывала первые кадры с места событий.
Россия передала США экс-морпеха Пола Уилана, 19-летнего Кевина Лика, журналиста Эвана Гершковича, Демури Воронина, Владимира Кара-Мурзу*, Алсу Курмашеву, Лилию Чанышеву**, Вадима Останина**, Ксению Фадееву**, художницу Сашу Скочиленко, Илью Яшина*, Андрея Пивоварова и Олега Орлова*. Домой вернулись восемь россиян, среди которых сотрудник ФСБ Вадим Красиков. Всем бывшим заключенным вменяли убийство, шпионаж, кибермошенничество и обход санкций.
*Признаны Минюстом РФ иностранными агентами.
**Внесены Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.