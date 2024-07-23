Белый дом объявил о возвращении Байдена к работе после изоляции из-за коронавируса

Президент США Джо Байден вернется на рабочее место во вторник,
Согласно расписанию, в половине первого часа дня по местному времени (
На минувшей неделе президент США заразился коронавирусом.
В соцсетях начались спекуляции о якобы смерти президента США, пишет РИА Новости. На этом фоне представители Республиканской партии потребовали от властей доказательств, что Байден жив. Накануне на сайте Белого дома опубликовали письмо лечащего врача президента, в котором тот заявил, что симптомы коронавируса у Байдена почти сошли на нет.
Напомним, что 21 июля Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки на пост президента США, но исполнит свои обязанности до конца срока. Он также поддержал кандидатуру нынешнего вице-президента страны Камалы Харрис на президентских выборах.