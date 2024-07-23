    Сейчас

    +27˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +27˚C

    Переменная облачность, Без осадков

    Ощущается как 26

    2 м/с, ю-в

    762мм

    38%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd87.78eur95.76

    Белый дом объявил о возвращении Байдена к работе после изоляции из-за коронавируса

    1180
    4 комментария

    Президент США Джо Байден вернется на рабочее место во вторник, 23 июля. Это следует из графика главы государства, распространенного пресс-службой Белого дома, пишет ТАСС.

    Согласно расписанию, в половине первого часа дня по местному времени (19:30 мск) Байден покинет свой дом на курорте Рехобот-Бич в штате Делавэр и направится на аэродром в городе Довер, откуда вылетит на военную базу Эндрюс под Вашингтоном. В половине третьего (21:30 мск) он должен будет прибыть в Белый дом. А в три часа дня (22:00 мск) Байден проведет закрытый брифинг.

    На минувшей неделе президент США заразился коронавирусом. 17 июля Белый дом сообщал, что тест Байдена на COVID-19 оказался положительным. После этого глава государства ушел на самоизоляцию в своей резиденции в штате Делавэр. При этом он продолжил исполнять обязанности президента, сообщали представители Байдена.

    В соцсетях начались спекуляции о якобы смерти президента США, пишет РИА Новости. На этом фоне представители Республиканской партии потребовали от властей доказательств, что Байден жив. Накануне на сайте Белого дома опубликовали письмо лечащего врача президента, в котором тот заявил, что симптомы коронавируса у Байдена почти сошли на нет.

    Напомним, что 21 июля Байден объявил, что выходит из предвыборной гонки на пост президента США, но исполнит свои обязанности до конца срока. Он также поддержал кандидатуру нынешнего вице-президента страны Камалы Харрис на президентских выборах.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    СШАДжо БайденCOVID-19
    ЛАЙК4
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 4

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
    ВКонтактеТелеграмДзен

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    4
    close