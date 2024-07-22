Республиканцы требуют доказательств, что Байден жив. Лечащий врач президента утверждает, что он почти здоров

Симптомы коронавируса у президента США Джо Байдена почти сошли на нет. Письмо его лечащего врача опубликовали на сайте Белого дома 22 июля.
«Его пульс, кровяное давление и частота дыхательных движений абсолютно нормальные», — говорится в письме.
Вероятно, публикация стала ответом на требование конгрессвумен от республиканцев Лорены Боберт доказательств того, что Байден жив. «Я требую доказательств жизни от Джо Байдена сегодня до пяти вечера. Он должен выйти к камерам и прокомментировать, в курсе ли он, что вышел из гонки. Прятаться абсолютно неприемлемо», — написала она в соцсетях.
Тем временем большинство демократов в Палате представителей и Сенате Конгресса США поддержали вице-президента страны Камалу Харрис. По подсчетам издания, минимум 29 из 47 сенаторов и 141 из 213 членов Палаты представителей от Демократической партии заявили о поддержке Харрис. Также ее кандидатуру одобрили минимум 15 из 23 демократических депутатов.
Президент США Джо Байден 21 июля объявил, что покидает предвыборную гонку за пост президента и отметил, что будет главой государства до конца своего срока.