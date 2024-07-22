Республиканцы требуют доказательств, что Байден жив. Лечащий врач президента утверждает, что он почти здоров

Симптомы коронавируса у президента США Джо Байдена почти сошли на нет. Письмо его лечащего врача опубликовали на сайте Белого дома 22 июля.

«Его пульс, кровяное давление и частота дыхательных движений абсолютно нормальные», — говорится в письме.

Вероятно, публикация стала ответом на требование конгрессвумен от республиканцев Лорены Боберт доказательств того, что Байден жив. «Я требую доказательств жизни от Джо Байдена сегодня до пяти вечера. Он должен выйти к камерам и прокомментировать, в курсе ли он, что вышел из гонки. Прятаться абсолютно неприемлемо», — написала она в соцсетях.