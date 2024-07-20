«Завербовали выманить пособников». Одинокий пенсионер рассказал, что привело его к военкомату в Петербурге с горючим

Пожилого жителя Петербурга задержали после поджога на пороге военкомата в Приморском районе. Бутылку с бензином он метнул, ведомый голосом в трубке и надеждой вернуть 350 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, пенсионера, которому меньше чем через месяц исполняется 77 лет, доставили в отдел полиции накануне. Он рассказал, что к военному комиссариату на проспекте Сизова его привели голоса в трубке.



Мужчина родом из Кемеровской области, в Петербурге живёт один, в Выборгском районе города. Он оказался в числе жертв телефонных мошенников. С его слов, собеседники, называвшие себя то сотрудниками Центробанка, то следователями, под предлогом взлома личного кабинета выманили 150 тысяч наличными и 200 тысяч со счёта. В покое обманутого не оставили. Новой серией звонков его убедили, что способ вернуть деньги есть, но для этого требуется помочь следствию.

