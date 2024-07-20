«Завербовали выманить пособников». Одинокий пенсионер рассказал, что привело его к военкомату в Петербурге с горючим

Пожилого жителя Петербурга задержали после поджога на пороге военкомата в Приморском районе. Бутылку с бензином он метнул, ведомый голосом в трубке и надеждой вернуть 350 тысяч рублей.
«Фонтанка.ру»
Как стало известно «Фонтанке» 20 июля, пенсионера, которому меньше чем через месяц исполняется 77 лет, доставили в отдел полиции накануне. Он рассказал, что к военному комиссариату на проспекте Сизова его привели голоса в трубке.
Мужчина родом из Кемеровской области, в Петербурге живёт один, в Выборгском районе города. Он оказался в числе жертв телефонных мошенников. С его слов, собеседники, называвшие себя то сотрудниками Центробанка, то следователями, под предлогом взлома личного кабинета выманили 150 тысяч наличными и 200 тысяч со счёта. В покое обманутого не оставили. Новой серией звонков его убедили, что способ вернуть деньги есть, но для этого требуется помочь следствию.
«Завербовали, — объяснил пенсионер. — Сказали, надо выманить пособников террористов, которые сидят в военкомате».
Мужчину снабдили инструкцией по изготовлению «коктейля Молотова», указали цель — окно комиссариата — и потребовали прислать видеоотчёт. Бросать в окно он отказался, но согласился целиться в дверь и днём 19 июля приехал на проспект Сизова на своём «Рено Дастер» с горючим. Результат попал на видео.
В конце июня суд вынес приговор радиотехнику из Петербурга. 59-летняя женщина, обманутая мошенниками на 10 млн рублей, по их же инструкциям подожгла дверь военкомата Выборгского района города в сентябре прошлого года. Её признали виновной в теракте и дали 10 лет колонии общего режима.