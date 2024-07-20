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    В военкомат на Сизова метнули бутылку с зажигательной смесью. «Фонтанка» показывает кто

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    Военный комиссариат в Приморском районе Петербурга подвергся нападению, но поджог не удался. Видео оказалось в распоряжении «Фонтанки» 20 июля.

    «Фонтанка.ру»

    Сообщение об атаке на военкомат, расположенный на проспекте Сизова, 24, поступило в полицию накануне в начале четвёртого часа дня. Звонившая рассказала, что видела полёт бутылки, вспыхнувшей на крыльце. По предварительным данным, огонь не распространился дальше бетонных ступеней.

    Прибывший на место наряд установил, что опасный снаряд метал мужчина. Он попал в поле зрения камеры наблюдения. На кадрах пожилой человек с жёлтым пакетом медленно подошёл ко входу, поджёг бутылку и бросил её в дверь. Он ненадолго задержался на ступенях, по-видимому, неуверенный, стоит ли сдвинуть бутылку ближе, но всё же предпочёл уйти.

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