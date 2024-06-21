Обманутая мошенниками на 10 млн женщина получила 10 лет колонии за теракт на севере Петербурга

Первый западный окружной военный суд приговорил к 10 годам колонии 59-летнюю радиотехника из Петербурга Елену Комаричеву. Ее полтора месяца обрабатывали мошенники и в итоге вынудили поджечь дверь военкомата. О приговоре сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 21 июня. Комаричеву привлекли по статье о теракте. Как установил суд, дверь военкомата 7 сентября прошлого года она подожгла «с целью устрашения населения», «уничтожения документации и электронной базы, влекущего срыв поставок мобилизационных ресурсов» и чтобы приостановить набор граждан для военной службы по контракту.

Инструкции Комаричева получила через мессенджер. Она купила горючее и за зданием станции метро «Лесная» приготовила три «коктейля Молотова». Затем они полетели в дверь запасного выхода здания военкомата Выборгского района Петербурга. Комаричева также пыталась разбить окно, но у нее не получилось. Пока шел процесс, она постоянно была на связи с кураторами. Ущерб оценен в 37 тысяч рублей.

При передаче дела в суд Следком сообщал, что, прежде чем кидать горючее в здание, она уже почти два месяца была на постоянной связи с мошенниками. Женщину в июле 2023 года начали обманывать с рассказа от лица службы безопасности банка, продолжили от ФСБ. Она отдала все накопленное, взяла несколько кредитов — мошенникам досталось 10 миллионов рублей. Ее также вынудили продать свою квартиру. Когда Комаричева шла к зданию военкомата, голос в трубке сообщал ей, что в нем находятся те, кто хотел похитить ее деньги, и их надо обезвредить.